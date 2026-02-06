¿Quieres ir al Mundial?, te decimos cómo puedes ganar boletos

La Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina, y a medida que se acerca el arranque del torneo más esperado por los aficionados al futbol, la expectativa está cada vez más presente en la conversación diaria.

Lo mejor es irse preparando porque probablemente el camino para asistir a uno de los eventos deportivos más importantes del mundo puede comenzar en algo tan cotidiano como hacer la compra del súper.

Promociones

En estos momentos distintas marcas y empresas han activado promociones, dinámicas y experiencias vinculadas al Mundial, con la idea de transformar las compras habituales en oportunidades para vivir la experiencia del torneo desde las gradas del estadio.

Un sinfín de promos para conseguir boletos del Mundial Especial

Entre las marcas que ya han anunciado activaciones rumbo a torneo de la FIFA, se encuentran Coca-Cola, con sorteos y experiencias para lo más aficionados; Hyundai, que apostó por dinámicas creativas donde los participantes incluso podrán ver sus obras exhibidas en espacios exclusivos de la marca, y Unilever, que lanzó una promoción en la que a través de la compra de productos han ligado el consumo recurrente a esquemas de puntos, premios y posibles accesorios al Mundial.

Banco Azteca

¿La más reciente? Banco Azteca se sumó a partir de febrero, con una promoción única que permite a la afición participar en sorteos de boletos mundialistas mediante compras realizadas en supermercados y tiendas de autoservicio con su tarjeta de débito Visa.

Cada una opera con reglas, calendarios y premios distintos, por lo que revisar las bases oficiales resulta clave antes de participar.

¿Cómo puedes ganar boletos para el Mundial? Especial

Por ejemplo, la dinámica de Banco Azteca es sencilla: seguir haciendo el súper y comprando la despensa en cualquier supermercado, pero con tu tarjeta de débito Visa de Banco Azteca. Esto les permitirá convertir esos consumos en una oportunidad para asistir al Mundial 2026.

¿Cómo funciona?

Por cada 650 pesos en compras realizadas con tarjeta de débito Visa de Banco Azteca en supermercados y tiendas de autoservicio participantes, se genera una oportunidad para entrar al sorteo.

Si quieres más información, ingresa al sitio web oficial https://www.bancoazteca.com.mx/tribuna-azteca/super-ganador.

El Mundial 2026 también se juega fuera de la cancha

Banco Azteca no es la única empresa que apuesta por este tipo de esquemas. Conforme se acerca el torneo, cada vez más marcas globales integran el Mundial en su relación con los consumidores, especialmente en categorías de consumo masivo, donde el día a día se convierte en un punto de contacto directo con el evento.

Para quienes estén considerando participar en estas promociones mundialistas, hay algunas recomendaciones generales que aplican sin importar la marca:

⁠ ⁠Guarda siempre los comprobantes de compra.

⁠ ⁠ Registra la participación exactamente según lo indican las bases (fechas, formatos y plataformas).

⁠ ⁠ Confirma previamente qué tiendas, productos o servicios participan.

Antes de que ruede el balón, la carrera por vivir el Mundial de 2026 ya comenzó. Y mientras la expectativa crece, para muchos aficionados la posibilidad de estar ahí puede convertirse en realidad, simplemente haciendo el súper.

