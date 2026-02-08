El amarillo neón con el que bañaron los jugadores de Seahawks a su coach

En el fútbol americano, la gloria tiene un sabor dulce y una temperatura gélida. Anoche, mientras el reloj del Levi’s Stadium dictaba la sentencia final para los Patriots, dos jugadores de los Seattle Seahawks levantaron un pesado barril naranja con la precisión de quien transporta un tesoro. El objetivo: Mike Macdonald. El resultado: una cascada de líquido amarillo vibrante.

Lo que para el espectador casual es una simple celebración, para el mundo de los "sportsbooks" es una cuestión de estado. Durante toda la semana, el color del Gatorade fue objeto de un escrutinio casi científico. Las casas de apuestas bullían con algoritmos que intentaban predecir la mente de los encargados de logística de Seattle.

El amarillo/verde (o lime-green), que finalmente cubrió a Macdonald, comenzó la semana como un contendiente silencioso, pero terminó convirtiéndose en el gran favorito de los apostadores más audaces. Según los registros de casas como DraftKings y Codere, el color amarillo pagaba una cuota de +250 (o 2.50 a 1) al inicio de la jornada, lo que significa que por cada 100 dólares apostados, los ganadores se embolsaron 250.

Bautizo ganador de color amarillo para el coach Mike Mcdonald @Seahawks

AMARILLO NEÓN

Minutos antes del baño, Macdonald se paseaba por la banda con la rigidez de un estratega que aún no se permite sonreír. Su defensa había sido un muro, una entidad oscura que no dejó respirar a New England. Pero cuando el líquido amarillo lo golpeó por la espalda.

"Sabíamos que jugaríamos de cierta manera y lo dejaremos en los libros de historia como la defensa que ganó el partido", declaró el técnico tras el secado protocolario. Ese color amarillo, casi neón, parecía un faro en medio de la noche de California.

El amarillo no es un color extraño para la gloria reciente; en 2025 los Eagles celebraron igual. Sin embargo, en esta edición, la elección del color parecía una extensión visual de la energía de los jóvenes Seahawks.

Para los que apostaron al naranja o al azul, la noche fue amarga. Para Mike Macdonald, el amarillo es ahora el color del llamado que escuchó y que hoy lo consagra como el nuevo rey de la estrategia en Estados Unidos.