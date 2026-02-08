“Representa quiénes somos”: Cadillac F1 advierte que llega a romper el statu quo

El desembarco de General Motors en la Fórmula 1 no pudo tener un escenario más imponente. Durante la transmisión del Super Bowl LX, en el que Seattle se coronó ante Nueva Inglaterra, Cadillac decidió presentar la decoración de su monoplaza para 2026 a través de un comercial de alto impacto, mientras de manera simultánea revelaban una réplica del coche en la mítica zona de Times Square, en Nueva York.

El monoplaza, que será pilotado por el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, sorprendió al mundo con una decoración asimétrica de dos caras. Por un lado, el color negro predomina con elegancia, mientras que por el otro destaca un toque plata que sobresale con fuerza. Este diseño ha sido calificado en redes sociales como audaz, representando un auténtico golpe mediático de General Motors para demostrar que el equipo no quiere, bajo ninguna circunstancia, pasar desapercibido en la parrilla."Aportamos algo nuevo a la F1"

Los líderes detrás del proyecto dejaron claro que la escuadra estadounidense llega al "Gran Circo" para romper el statu quo y establecer una nueva referencia de innovación americana. Para Dan Towriss, CEO de Cadillac Formula 1, la estética asimétrica presentada en Nueva York tiene un propósito que va mucho más allá de lo meramente visual.

“Esta decoración representa mucho más que un esquema de pintura; representa quiénes somos y qué aportamos a la Fórmula 1”, afirmó el directivo con contundencia. Towriss enfatizó que la elección de los escenarios para este lanzamiento global no fue casualidad: “Elegir revelar nuestra primera decoración durante el Super Bowl y en el corazón de Times Square es una forma de introducir nuestra identidad al mundo en la intersección del rendimiento, la cultura y el entretenimiento”.

Así luce el Cadillac de Checo Pérez Cadillac

El orgullo de la ingeniería estadunidense

Por su parte, el presidente de General Motors, Mark Reuss, destacó que este hito es la culminación de un esfuerzo institucional de años para validar el músculo técnico de la compañía en la categoría reina del automovilismo. “Presentar nuestra decoración oficial es un hito enorme en un viaje que comenzó hace años: ganar nuestro lugar en la parrilla, ensamblar un equipo de clase mundial y desarrollar un coche de carreras digno de la Fórmula 1”, señaló Reuss con firmeza.

Finalmente, el presidente de GM puntualizó que el monoplaza funcionará como un embajador de los valores nacionales que la marca busca exportar al resto del planeta: “Este coche de carreras muestra la innovación, el espíritu y el orgullo estadounidense que queremos llevar al escenario global de la F1”.