¿Mundial solo para ricos? Los costos de los boletos aumentaron

Los costos de los boletos para el Mundial 2026 tuvieron un aumento considerable, con respecto a los de Rusia 2018 y Qatar 2022, que figuraban más accesibles para los aficionados. Pasaron de tener un precio de 1,100 dólares a 6,730 dólares, este último para un partido en México. Ahí la pregunta, ¿sólo es para ricos?

El precio de un boleto en Rusia 2018: 1,100 dólares.

El precio de un boleto en Qatar 2022: 1,607 dólares.

El precio de un boleto del Mundial en México: 6,730 dólares.

En el Mundial 2026, un boleto en categoría 3, para el México – Corea del Sur en Guadalajara, tenía un costo de 155 dólares y en la reventa lo llegaron a ofrecer en 5,750 dólares.

“Lo que está haciendo la FIFA es cambiar el perfil de los clientes, pero se están deshaciendo del aficionado típico, duro, del iba a gritar, a tomarse su cerveza, a disfrutar, y están agarrando a otro perfil”, mencionó el periodista David Páramo.

“La mayoría no tenemos dinero, solamente el que tiene va a sentir la sensación de sentir apoyar a México, pero pues nada más por dinero. La verdad eso me parece un poco mal”, expresó un aficionado.

El aumento de los costos de los boletos tiene un posible origen. El futbol inglés vivía una crisis, con violencia, estadios inseguros, hooliganismo y tragedias. Eso llevó a Margaret Thatcher, entonces primera ministra del Reino Unido, a tomar la decisión de tener asientos numerados en los estadios, mayor vigilancia y más control de quiénes ocupan las butacas.

La FIFA lo tomó, las ligas europeas lo copiaron y en los Mundiales lo perfeccionaron: más Hospitality, más palcos, más experiencias VIP, menos boletos para el aficionado promedio

México se medirá a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara el jueves 18 de junio de 2026 Mexsport

Para el México-Corea del Sur, un aficionado tendría que desembolsar 98 mil pesos del boleto, pero además el monto del traslado, comida, alojamiento, entre otras cosas.

“No lo saco trabajando ni todo el año. Ni para ver un partido de futbol, aunque sea histórico, no tiene caso, mejor lo veo en la televisión. ¿Quién lo va a ir a apoyar? Puro rico. 98 el boleto, pasaje, comida, alojamiento, uno 150 mil personas por solo una persona para ir a ver un partido. Suponiendo, la de malas, decepción, que pierdan, ¿qué pasó?”, señaló otro aficionado.