Pumas jugará Liguilla como líder por segunda vez; así terminó en 2015

Este Clausura 2026, Pumas logró terminar como líder del torneo al sumar 36 puntos y +17 en la diferencia de goles, factor fundamental para determinar su posición en la tabla de Liga MX; es la segunda ocasión que logra ser 1º desde la instauración de los torneos cortos (Invierno 1996).

Con Efraín Juárez orquestando el barco del cuadro universitario, Pumas finalizó el Clausura 2026 como el mejor equipo de la Fase Regular, asegurando recibir cada una de sus eliminatorias como local en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

De 59 antecedentes desde la instauración de los torneos cortos (incluyendo el presente Clausura 2026), esta es la segunda ocasión en la que el conjunto universitario logra terminar en la cima de la tabla general; la anterior se dio durante el Apertura 2015.

Así le fue a Pumas en la Liguilla del Apertura 2015

Luego de un torneo regular en el que sumaron 35 puntos con 11 victorias, 2 empates y 4 derrotas, Pumas terminó como líder y logró instalarse hasta la Final del torneo ante eliminatorias turbulentas que mantuvieron en vilo la continuidad de los del Pedregal en la Fiesta Grande.

Estos fueron los resultados de Pumas en la Liguilla del Apertura 2015:

Cuartos de Final / cayendo en el partido de ida ante Veracruz, Pumas logró vencer por la mínima diferencia a los Jarochos en la capital del país, haciendo valer su lugar en la tabla de posiciones (1-1) y accediendo a la siguiente ronda por el liderato obtenido.

Semifinales / enfrentando al América por el boleto a la Final, vencieron 3-0 en la ida a las Águilas y cayeron 1-3 en la vuelta para acceder a la contienda por el título por marcador global de 4-3.

Final / en un agónico desenlace, Tigres se impuso 3-0 a Pumas en la ida y los universitarios hicieron pesar el Estadio Olímpico Universitario para vencer en tiempo regular a los de la Sultana del Norte (4-1) y definir al campeón desde la tanda de penales, donde los visitantes lograron alzar el cetro al imponerse 4-2.

Tigres derrotó 4-2 en penales a Pumas y se coronó en el Apertura 2015 de la Liga MX. Mexsport

BFG