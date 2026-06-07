Antonelli gana en Mónaco; 'Checo' Pérez cruza décimo pero está bajo investigación

Kimi Antonelli sobrevivió al caos para ganar el Gran Premio de Mónaco y lograr su quinta victoria consecutiva en el Mundial 2026 de Fórmula 1, mientras Sergio Pérez cruzó la meta en décimo lugar, aunque será investigado por una posible salida en falso en el último arranque de la competencia.

El italiano Antonelli mantuvo la delantera en prácticamente toda la jornada de este domingo, luego de arrancar en la ‘pole position’ y aprovechar la pista despejada para colocar una vuelta abajo a más de diez autos.

Sin embargo, un accidente de Lance Stroll generó la aparición del Auto de Seguridad a 19 vueltas del final y, con ello, el caos, luego de que el asfalto de la curva Anthony Noughes comenzara a despedazarse.

Esto influyó en el despiste de Charles Leclerc cuando la competencia estaba reiniciándose. El monegasco también chocó en la barrera exterior de la curva, motivo por el que la competencia se detuvo por más de media hora.

Una vez que las acciones reiniciaron y se dieron varias vueltas detrás del Auto de Seguridad, Antonelli controló el reinicio desde la parrilla, con lo cual mantuvo a distancia a Lewis Hamilton para las ocho últimas vueltas.

Hamilton, quien fue librado de sanciones por reducir la velocidad en uno de los periodos de neutralización, se mantuvo en segundo lugar en todo el recorrido, aunque llegó a 6.2 segundos del vencedor. De cualquier modo, el piloto de Ferrari tomó el segundo lugar del Mundial de Pilotos, 66 puntos detrás de Antonelli.

Pierre Gasly cruzó la meta en tercer lugar, pero fue sancionado con diez segundos por una infracción durante un periodo de Auto de Seguridad.

Esto le dio a Isack Hadjar su primer podio con el equipo oficial de Red Bull, pese a que también será investigado tras la competencia por un procedimiento durante la bandera roja.

Su coequipero Max Verstappen tuvo un problema en su monoplaza y se quedó detenido en el primer arranque. El holandés logró volver a la zona de pits, sólo para firmar su segundo abandono del año.

Oscar Piastri celebró los mil Grandes Premios de McLaren en Fórmula 1 al concluir cuarto, por delante de Liam Lawson y Arvid Lindblad, este último beneficiándose de hacer un stint de casi 60 vueltas con el compuesto medio y cambiar neumáticos durante el primer Auto de Seguridad. El piloto de Racing Bulls había arrancado en el lugar 15.

Alex Albon, Esteban Ocon y Sergio Pérez completaron la zona de puntos. El mexicano fue sancionado por estacionarse en el cajón que Gabriel Bortoleto había dejado vacío en la parrilla, lo cual le ayudó a escalar del lugar 18 al 14 en el comienzo. El mexicano tuvo que hacer un Drive-Through y llegó a estar con déficit de dos giros ante los líderes.

'Checo' Pérez está bajo investigación por una posible salida en falso Cadillac Formula 1 Team

Las neutralizaciones le permitieron avanzar a Pérez al lugar 14 para el último reinicio, en el que avanzó a la zona de puntos porque Nico Hulkenberg golpeó a Carlos Sainz en el rearranque, en el que el alemán recibió diez segundos de castigo y el español abandonó, además de que George Russell cumplió con una sanción en los giros finales.

No obstante, el piloto de Cadillac está siendo investigado por una segunda salida en falso.

Casi la mitad de los pilotos recibieron penalizaciones durante la competencia: Hamilton, Gasly, Russell, Piastri y Franco Colapinto tuvieron un recargo de cinco segundos por exceder la velocidad en los pits.

El más perjudicado fue Russell, luego de no cumplir su castigo en la última detención y tener que cumplir con un Drive-Through, lo cual lo relegó al sitio 13.

Junto con Verstappen, Stroll, Leclerc y Sainz, Valtteri Bottas, Oliver Bearman y Lando Norris se retiraron por fallas en sus respectivos monoplazas.

La próxima fecha de la Fórmula 1 será el domingo 14 de junio en Barcelona, España.