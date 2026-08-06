La Federación Mexicana de Futbol se alinea con Gianni Infantino

La Federación Mexicana de Futbol tomó postura en una de las disputas institucionales más delicadas que enfrenta el futbol mundial. Mediante un comunicado publicado la tarde de este jueves, el organismo mexicano expresó su respaldo al presidente de FIFA, Gianni Infantino, y a su llamado para preservar la gobernanza, los procesos internos y la institucionalidad de la máxima organización del futbol.

La posición de la FMF que dirige Mikel Arriola llega en un momento en el que varias confederaciones han marcado distancia con la conducción de FIFA y con los movimientos impulsados desde la presidencia del organismo. Mientras UEFA mantiene una postura de boicot y rechazo a ciertas decisiones, Concacaf y Conmebol han seguido una línea similar al organismo europeo, México decidió colocarse del lado del liderazgo actual de Infantino.

El mensaje de la federación mexicana no menciona directamente el conflicto político dentro de FIFA, pero sí establece una postura clara: cualquier proceso que se realice fuera de los canales oficiales no contará con su reconocimiento.

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) está convencida de que el futbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan”.

La FMF reprueba las amenazas de boicot

El organismo mexicano señaló que no respaldará iniciativas que no respeten las estructuras establecidas por FIFA, una referencia directa al debate que se ha generado alrededor del futuro liderazgo y la toma de decisiones dentro del futbol internacional.

La FMF aseguró que su postura está basada en defender el modelo institucional que representa a las 211 asociaciones miembro de FIFA y no en respaldar intereses particulares.

La FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad”.

El comunicado también recordó que FIFA representa a federaciones de todo el mundo y que cualquier cambio en la estructura del futbol debe pasar por los mecanismos establecidos en sus estatutos.

Mikel Arriola se mantiene cercano a Infantino. Mexsport

Se mantiene la tensión

La tensión alrededor de FIFA forma parte de una discusión más amplia sobre el rumbo que debe tomar el futbol mundial. En los últimos años, Infantino ha impulsado una agenda de expansión comercial, crecimiento de torneos internacionales y una mayor participación de federaciones históricamente con menor peso político.

Ese modelo ha generado respaldo entre varias asociaciones nacionales, pero también críticas de sectores que consideran que FIFA ha concentrado demasiado poder en su presidencia y que algunas decisiones han reducido la influencia tradicional de las confederaciones.

UEFA, históricamente una de las organizaciones con mayor peso dentro del futbol mundial por el poder económico de sus ligas y clubes, ha mantenido diferencias con la dirección actual de FIFA. Conmebol y Concacaf también han expresado reservas en distintos momentos sobre algunas iniciativas.

La fractura no representa una ruptura formal del sistema, pero sí evidencia una división política dentro del futbol internacional.

¿Qué papel juega México en la estructura actual de FIFA?

El respaldo de la FMF tiene un peso estratégico por la posición de México dentro del futbol mundial. El país fue uno de los tres anfitriones de la Copa Mundial de 2026 junto con Estados Unidos y Canadá, además de contar con una de las federaciones con mayor influencia comercial dentro de Concacaf.

México también forma parte del grupo de asociaciones que han mantenido una relación cercana con la administración de Infantino, especialmente por proyectos relacionados con desarrollo, infraestructura y organización de eventos internacionales.

La federación mexicana ha apostado en los últimos años por fortalecer su presencia dentro de FIFA y mantener una relación institucional con la dirigencia del organismo.

México ha declarado públicamente sus intenciones de albergar el próximo Mundial de clubes y formar alianza con Estados Unidos para compartir sedes del Mundial Femenil.