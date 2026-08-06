O se va Infantino o no habrá Mundial; la UEFA mantiene la amenaza contra la FIFA

La crisis política más profunda que ha enfrentado la FIFA en la era de Gianni Infantino está lejos de terminar. Apenas un día después de que el presidente del organismo recibiera el respaldo de la cúpula directiva reunida en Marruecos, la UEFA respondió que la amenaza de boicotear las próximas Copas del Mundo masculina y femenina sigue vigente.

El organismo que gobierna el futbol europeo dejó claro que el apoyo expresado por dirigentes cercanos a Infantino no modifica su postura. Para la UEFA, la confianza en el presidente de la FIFA está rota y las condiciones que exigió para desactivar el conflicto siguen sin cumplirse.

La UEFA mantiene esa postura", afirmó un portavoz del organismo a The Athletic. "Las asociaciones miembro fueron muy claras sobre las condiciones para participar en futuras competiciones de la FIFA. Esas condiciones no se han cumplido".

Vista general de las oficinas en Rabat donde la FIFA celebró su reunión de emergencia el miércoles.. REUTERS

La declaración representa el desafío más importante que ha enfrentado la FIFA en décadas. Europa concentra a las selecciones más poderosas del planeta y un Mundial sin ellas pondría en riesgo el prestigio deportivo y el valor comercial del torneo más importante del futbol.

¿Por qué la UEFA sigue amenazando con no jugar?

El conflicto comenzó con la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), un proyecto impulsado por Infantino que contemplaba abrir a la inversión privada parte de los derechos comerciales de las principales competiciones de la FIFA, incluidos la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

La iniciativa provocó una reacción inmediata de la UEFA, que acusó a la FIFA de intentar privatizar activos considerados patrimonio del futbol mundial.

Aunque la FIFA retiró la propuesta tras la presión recibida, para el organismo europeo eso no es suficiente.

La UEFA sostiene que sólo reconsiderará su postura si la FIFA ofrece dos garantías: que proyectos similares no volverán a presentarse y que se implementen mecanismos que impidan decisiones unilaterales de esa magnitud.

Nuestra confianza en la presidencia de Gianni Infantino se ha perdido", reiteró el portavoz de la UEFA. "El anuncio de que empleados del presidente le expresan su apoyo no cambia absolutamente nada".

De acuerdo con sus estatutos, la FIFA puede celebrar elecciones este mismo año, aunque la elección está programada para marzo de 2027. Redes sociales

La rebelión no es únicamente europea

Aunque la UEFA ha encabezado la oposición, el malestar comienza a extenderse.

La Concacaf manifestó su inconformidad con la gestión de Infantino, mientras que la Conmebol publicó un duro comunicado en el que criticó las "acciones unilaterales" del presidente de la FIFA y lamentó que el debate internacional haya pasado del éxito deportivo del Mundial a la crisis institucional del organismo.

Quienes dirigen nuestras organizaciones deben priorizar siempre el diálogo, el respeto a las normas y el intercambio constructivo. Cuando se ignoran estos principios, el futbol pierde y todos perdemos", señaló la confederación sudamericana.

El sindicato mundial de futbolistas, FIFPro, también elevó el tono.

El organismo calificó la propuesta de la FFE como "un profundo abuso del poder presidencial" y aseguró que retirar el proyecto evitó una decisión irreversible, pero no resolvió el problema de fondo.

La confianza se ha quebrado por completo", afirmó FIFPro.

Infantino conserva aliados, pero pierde apoyos

En contraste, la Confederación Africana de Futbol (CAF) reafirmó por unanimidad su respaldo a Infantino y reiteró su compromiso de seguir trabajando con la FIFA.

Sin embargo, el mapa político ya no luce tan sólido como hace apenas unos días.

Infantino aseguró inicialmente que contaba con el respaldo de más de 200 de las 211 federaciones afiliadas a la FIFA. Esa cifra comenzó a reducirse después de que la Federación Inglesa, la Federación Galesa y la Federación Serbia retiraran públicamente su apoyo.

La elección presidencial de la FIFA está prevista para marzo de 2027 y, si resulta reelecto, sería el último mandato permitido para el dirigente suizo.

Hasta entonces, la amenaza de un boicot europeo seguirá pesando sobre el organismo.