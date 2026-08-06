Una "injusticia" la distribución de juegos en Leagues Cup: Guillermo Almada 

Guillermo Almada, entrenador del América, no se guardó la crítica para la organización de Leagues Cup, al calificar de "injusticia" la designación de más partidos en Estados Unidos que en México.

"Lo más natural en un campeonato MLS vs México debería ser un 50 por ciento de partidos allá y otro 50 por ciento acá, pasa en todas las competencias internacionales, pero las reglas no las hacemos.

"Ellos (equipos de la MLS) están más habituados de jugar de local, debería existir un equilibrio de partidos de un lado a otro, las situaciones se plantean así y lo que les dije, festejar en el vestuario hoy, pero allá (Portland) será difícil por las pocas horas de recuperación, confiamos en la virtud del grupo en insistir en esta injusticia de jugar más allá que aquí", explicó el técnico uruguayo.

Sobre la victoria ante el San Diego (3-0), en el Estadio Banorte, Almada hizo mención especial al desempeño del contención Alan Cervantes, además del jugador de la noche, el uruguayo Brian Rodríguez, autor de uno de los goles.

"El mejor jugador fue Alan Cervantes, pero Brian jugó bien, dio un partidazo, distribuyó, contuvo, me alegro por él".

Este duelo representó el primero de Leagues Cup en el recinto tres veces mundialista y Almada no dudó en aplaudir el sello que el americanismo le impregna.

"Vivo intensamente el partido, la gente a sacarse el sobrero y estar permanente, pero en distintos lugares hemos tenido respaldo en concurrencia.

"Y no sólo hoy, sino en todos los juegos con el respaldo, la afición es incondicional y sentir el respaldo es importante para ello".

Pero el estratega charrúa también quedó con apuntes en sectores por mejorar, en lo que pudo ser una mayor goleada sobre el San Diego.

"Por la entrega seguimos revolucionando, San Diego es un rival complicado y con buenos futbolistas, de tiempo que viene manejando, tuvimos más fluidez y en definitiva en 90 minutos nos lo llevamos, estuvimos justos de lo que hicimos, hoy es priorizar la recuperación.

"Evolucionamos en la recuperación cerca del área, estuvimos seguros en la parte defensiva que comprende a los 11y no sólo a la línea de cuatro, con la sincronización neutralizamos y debemos seguir evolucionando con la pelota, el volumen futbolístico, porque seguimos dividiendo en situaciones que no nos gustan, es primordial defendernos con el balón".