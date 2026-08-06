Argentina desata otra polémica; crea un día nacional para celebrar la victoria sobre los ingleses

La rivalidad entre Argentina e Inglaterra acaba de sumar un nuevo capítulo fuera de la cancha. Mientras la FIFA mantiene abierta una investigación por la exhibición de la pancarta con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" tras la semifinal del Mundial de 2026, la Asociación del Futbol Argentino (AFA) decidió inmortalizar aquella victoria con una fecha oficial en su calendario.

El Comité Ejecutivo de la AFA aprobó por unanimidad instaurar el 15 de julio como el Día de las Selecciones Nacionales de Fútbol, una conmemoración que recuerda la remontada de Argentina por 2-1 sobre Inglaterra en las semifinales de la Copa del Mundo disputada en Estados Unidos.

¿Por qué la decisión provocó molestia en Inglaterra?

El anuncio llegó apenas unas semanas después de uno de los episodios más controvertidos del Mundial. Al finalizar el partido disputado en Atlanta, jugadores argentinos levantaron una pancarta con la frase "Las Malvinas son Argentinas", un mensaje de contenido político sobre un territorio cuya soberanía sigue siendo motivo de disputa entre Argentina y el Reino Unido.

Giovani Lo Celso puso sobre el césped la manta de Las Malvinas. AFP

La escena provocó una fuerte reacción en Londres. El gobierno británico respaldó públicamente la petición para que la FIFA investigara a la selección argentina por introducir un mensaje político en una competencia donde ese tipo de manifestaciones están prohibidas.

La FIFA abrió posteriormente un procedimiento disciplinario contra la AFA y varios integrantes de la delegación argentina por la exhibición de la pancarta y por los incidentes ocurridos tras el encuentro. Hasta ahora, el organismo no ha emitido una resolución definitiva.

Prensa británica reprueba acción

La creación de una fecha conmemorativa fue interpretada por parte de la prensa británica como un nuevo gesto de provocación.

El diario The Times destacó que Argentina oficializó un día nacional para recordar exclusivamente la victoria sobre Inglaterra, subrayando que la decisión llega mientras continúa la investigación de la FIFA.

Por su parte, The Guardian ironizó con que Argentina decidió añadir otra efeméride al calendario para celebrar un triunfo sobre su histórico rival y señaló que la medida alimenta una rivalidad que trasciende el futbol desde hace décadas.

En un tono más crítico, talkSPORT aseguró que para muchos aficionados argentinos aquella semifinal "se sintió como ganar el Mundial", pese a que días después la Albiceleste perdió la final 1-0 frente a España.

Una fecha que va más allá de la selección mayor

La AFA explicó que el homenaje no se limita al triunfo sobre Inglaterra. Según el organismo, el Día de las Selecciones Nacionales de Futbol reconocerá también a todos los representativos nacionales, incluidos los equipos femeniles, juveniles, de futbol playa y futbol sala que entrenan en el predio Lionel Messi.

No obstante, el organismo dejó claro que el 15 de julio fue elegido específicamente porque ese día Argentina consiguió una "gran e histórica victoria" que provocó celebraciones masivas en todo el país.

Una rivalidad que nunca desaparece

El duelo entre Argentina e Inglaterra es uno de los más cargados de simbolismo en el futbol internacional. La tensión deportiva quedó marcada por la "Mano de Dios" y el gol del siglo de Diego Maradona en el Mundial de 1986, pero también por la guerra de las Malvinas de 1982, conflicto en el que murieron 649 militares argentinos, 255 británicos y tres civiles isleños.

Cuarenta años después de Maradona, la semifinal de 2026 volvió a colocar esa historia en el centro de la conversación. Y ahora, con una fecha oficial creada por la AFA para recordar aquella victoria, la rivalidad entre argentinos e ingleses parece haber encontrado una nueva forma de mantenerse viva incluso cuando el balón ya dejó de rodar.