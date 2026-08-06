América y Cruz Azul dan la cara por México en una jornada donde la MLS vuelve a golpear

La Leagues Cup volvió a colocar un espejo frente al futbol mexicano. En una noche donde la Liga MX necesitaba respuestas, América y Cruz Azul fueron los equipos que encontraron la fórmula para evitar que la jornada quedara marcada por otro dominio de la MLS.

Las Águilas y La Máquina fueron los únicos clubes mexicanos capaces de levantar la mano este jueves. América aprovechó su presentación en casa para imponerse 3-1 a San Diego FC, mientras Cruz Azul consiguió una victoria de visitante por la mínima diferencia ante Philadelphia Union.

El resto de la jornada volvió a exhibir una realidad incómoda: competir contra los equipos estadunidenses dejó de ser una novedad y ahora representa una prueba constante para los clubes mexicanos, al menos, al norte del río Bravo.

La MLS se lleva cuatro partidos

La MLS ganó cuatro de los seis encuentros del día. New York City FC derrotó 2-0 a Santos Laguna, Chicago Fire superó por el mismo marcador a Necaxa y Austin FC venció 2-0 a Tijuana. Portland Timbers, además, protagonizó la goleada de la fecha al derrotar 5-2 a Puebla.

La balanza volvió a inclinarse hacia Estados Unidos, pero América y Cruz Azul evitaron una fotografía todavía más complicada para el futbol mexicano.

América aparece cuando más lo necesitaba

El Estadio Banorte tuvo una noche diferente. América debutó en la Leagues Cup frente a su afición y encontró una victoria que le permite tomar confianza en un torneo donde cada punto tiene peso específico.

Las Águilas mostraron una versión más agresiva desde el inicio y Brian Rodríguez fue uno de los protagonistas de la noche. El uruguayo apareció con personalidad, desequilibrio y hasta con una celebración que terminó por encender la tribuna.

Los aficionados del América disfrutaron de una gran noche. Eduardo Jiménez

San Diego FC intentó responder, pero América supo manejar los momentos importantes del partido. La diferencia estuvo en la contundencia y en la capacidad del equipo mexicano para castigar los espacios.

El triunfo también significó un mensaje interno para un plantel acostumbrado a disputar torneos internacionales con presión máxima.

Cruz Azul gana fuera de casa

Cruz Azul tuvo que construir su victoria desde un escenario complicado. Philadelphia Union recibió a La Máquina con la intención de hacer valer la localía, pero el equipo mexicano encontró rápidamente la ventaja.

José Paradela marcó apenas al minuto 3 y ese golpe inicial terminó siendo suficiente para que Cruz Azul administrara el encuentro.

El cuadro dirigido por Joel Huqui no necesitó una exhibición ofensiva. Entendió que en este tipo de partidos la inteligencia también gana campeonatos.

Primeros tres puntos de Cruz Azul en la Leagues Cup. Jorge Martinez/Mexsport

La Máquina suma así una victoria que puede ser determinante en la búsqueda de avanzar a la siguiente ronda, especialmente en un formato donde los equipos necesitan acumular puntos desde sus primeros encuentros.

La MLS mantiene la presión

New York City FC fue superior a Santos Laguna. Chicago Fire controló a Necaxa y Austin FC hizo valer su condición de local ante Tijuana. En Portland, los Timbers castigaron a Puebla en un partido abierto que terminó con siete goles.

El torneo nació con la idea de acercar dos ligas, pero cada edición aumenta la presión sobre la Liga MX para demostrar que conserva el liderazgo regional.

El balance

Hasta el momento, el balance de la Liga MX frente a la MLS en la Leagues Cup refleja una ligera ventaja para los equipos estadounidenses. En los enfrentamientos directos, los clubes de la Liga MX acumulan cinco victorias por nueve derrotas ante sus rivales de la MLS.

La diferencia también se refleja en la producción ofensiva. Los equipos mexicanos han marcado 15 goles, mientras que las escuadras de la MLS suman 26 anotaciones, una brecha que muestra el dominio estadístico de los clubes norteamericanos en esta primera fase del torneo.