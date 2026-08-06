Brian Rodríguez lidera al América en su triunfo ante San Diego FC en la Leagues Cup

Nada como un baile para darle sabor a una noche lluviosa de Leagues Cup. Brian Rodríguez no dudó en sacar los pasos prohibidos en el Estadio Banorte para marcar la pauta en la victoria del América sobre San Diego FC (3-1).

Con ese júbilo, el volante uruguayo entregó felicidad y calma a los seguidores de las Águilas, pendientes de su futuro ante el interés de clubes extranjeros por sus servicios. El Rayito volvió a ser el hombre del momento para el americanismo.

Rodríguez fue el jugador más peligroso de las Águilas. Eduardo Jimenez

La incertidumbre sobre su permanencia sigue presente, pero su actuación ante San Diego FC recordó por qué América quiere mantenerlo en sus filas. Su gol, el primero de la noche, devolvió la ilusión de disfrutar sus festejos al menos una temporada más, después de que Cruzeiro desistiera de avanzar por su fichaje.

Mientras llega alguna nueva oferta por el atacante, en Coapa cuentan con un Brian Rodríguez renovado, con mayor confianza después de su participación en la Copa del Mundo 2026. Ante el conjunto de la Major League Soccer no escatimó esfuerzos durante los 74 minutos que permaneció en la cancha y fue determinante desde el inicio.

Al minuto 11, el uruguayo abrió el marcador con una jugada individual de calidad. Recibió por el sector izquierdo, dejó rivales en el camino y definió con un disparo cruzado imposible para el arquero Carlos dos Santos.

Antes de esa anotación, el propio Rayito había tenido otra oportunidad tras un error del guardameta de San Diego, quien regaló la pelota dentro del área. Sin embargo, la reacción de un defensor evitó el tanto azulcrema.

San Diego FC intentó responder con velocidad por las bandas. Los centros fueron constantes, aunque sin encontrar destinatario. La ocasión más peligrosa llegó con Lewis Morgan, quien probó con un remate frontal que obligó a Rodolfo Cota a intervenir nuevamente, como lo hizo el pasado domingo cuando mantuvo su portería intacta en la Liga MX.

América amplia la ventaja

El buen inicio del América contagió a las tribunas y al terreno de juego. Sin desesperarse por la deuda internacional que ha acompañado al club en los últimos años, las Águilas jugaron con intensidad y encontraron el segundo golpe de la noche.

Al minuto 32, Brian Rodríguez volvió a aparecer como protagonista al desbordar por izquierda y enviar una diagonal retrasada que Érick Sánchez aprovechó para firmar el 2-0.

Chiquito anotó el segundo tanto. Eduardo Jiménez

La fragilidad defensiva de San Diego FC permitió que América buscara una ventaja más amplia antes del descanso, y la encontró en el tiempo agregado. En un contragolpe, Brian Rodríguez condujo la pelota y habilitó a Isaías Violante, quien definió con disparo cruzado para colocar el 3-0.

El panorama cambió en la segunda mitad. San Diego FC regresó con mayor orden y decidido a evitar una derrota más amplia en su estreno dentro de la Leagues Cup.

El partido quedó sentenciado

Michael Varas ajustó su línea defensiva con los ingresos de Óscar Verhoeven e Ian Murphy. Con esos movimientos, los espacios disminuyeron y América tuvo más dificultades para encontrar profundidad en el último tercio de la cancha.

El mediocampo estadounidense también elevó la intensidad. San Diego cortó los circuitos ofensivos azulcremas y utilizó el contacto físico para frenar la generación de juego de hombres como Alan Cervantes y Kevin Álvarez, quien incluso quedó tendido sobre el césped después de una falta.

En la zona técnica azulcrema también hubo intensidad. Guillermo Almada, habitualmente mesurado, mostró su molestia en algunos momentos y reclamó decisiones del árbitro Mario Escobar, quien terminó por amonestar al entrenador americanista al minuto 50.

América no renunció a buscar el cuarto tanto, aunque sus intentos llegaron principalmente con disparos de media distancia. San Diego FC, en cambio, encontró una oportunidad para acercarse en el marcador.

Al minuto 63, Luca Bombino aprovechó un balón dentro del área después de un centro desde el sector derecho y definió con potencia de primera intención para vencer a Rodolfo Cota y colocar el 3-1.

El conjunto de la MLS buscó una reacción en los minutos finales, pero América supo administrar la ventaja y cerró una noche histórica al conseguir su primer triunfo de Leagues Cup en el Estadio Banorte, inmueble que recibió su primer partido de las Águilas como local en este torneo.

La siguiente prueba del América llegará el domingo 9 de agosto, cuando visite el Providence Park para enfrentar al Portland Timbers, en un nuevo intento por confirmar que puede competir fuera de México.