"No garantizaron seguridad": Presidente de Celaya señala culpables tras la tragedia 

El futbol mexicano se vistió de luto con la muerte de un aficionado el sábado en la Liga Premier (Segunda División) en un partido entre el Racing de Veracruz y el Club Celaya que terminó en una tragedia en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río.

Los hechos se desencadenaron al finalizar el encuentro la noche del sábado 21 de febrero. Según los primeros reportes, la falta de control en los grupos de animación permitió que ambas barras se encontraran a las afueras del inmueble, desatando una riña multitudinaria que la seguridad privada y municipal no pudo contener a tiempo.

El saldo fue una persona fallecida y varios heridos, algunos de ellos hospitalizados.

Tras los incidentes, el Club Celaya emitió un comunicado en el que se solidarizó con los afectados.

"Club Celaya condena categóricamente los hechos de violencia ocurridos al término del partido ante Racing de Veracruz. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un integrante de nuestro grupo de animación y nos solidarizamos con las personas lesionadas, así como con sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

La directiva de los "Toros" aseguró que no dejará solos a sus seguidores, afirmando que estarán "personalmente presentes acompañando a las personas hospitalizadas y sus familias", reafirmando su compromiso en este momento de crisis para el balompié nacional.

Por su parte, la autoridades locales iniciaron los trabajos correspondientes para aclarar los hechos.

Presidente del Celaya señala fallas críticas

El presidente del Club Celaya, Christian Ríos, señaló en una entrevista con TUDN a los que, en su opinión, son los responsables de los hechos que costaron la vida de un espectador. Ríos enfatizó que no se respetaron los tiempos de salida de las barras y criticó el ambiente que rodeó el partido.

"No garantizaron la seguridad para los que estábamos de visitantes, al salir del estadio no se procuraron los protocolos para que las barras salieran en distintos tiempos, como lo marca las prácticas recomendadas, se toparon las barras y tuvieron un enfrentamiento", denunció el directivo.

Ríos también puso el foco en el consumo de alcohol como un detonante de la riña: "Yo percibí al momento de llegar al estadio que la barra del contrincante estaba alrededor del estadio ya tomando... el alcohol del estadio incentiva las situaciones de violencia".

Finalmente, el presidente del Celaya agregó: "La realidad es que el estadio y las autoridades municipales debieron garantizar los protocolos para que estas no se encontraran”.