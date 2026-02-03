América arriesgó a jugador que llegó lastimado al debut de Concacaf Champions Cup 

El América tuvo en Brian Rodríguez la clave para ganar en la visita al Olimpia (1-2), juego de la primera fase de la Concacaf Champions Cup. Sin embargo, el técnico de las Águilas reveló que el volante uruguayo jugó con dolencias.

Brian no estaba para el inicio, tuvo una torcedura de tobillo que le dolía estos últimos días y no consiguió entrenar con normalidad. Creíamos que podía llegar al partido como acabó llegando, no quería de alguna forma empeorar su sensación de dolor al pie. Imaginaba que estaba para 20 y 30 minutos máximo, para no complicarle más lo que ya estaba”, explicó Jardine en la conferencia de prensa, en Honduras.

El Rayito ingresó al minuto 61, en lugar de Alexis Gutiérrez, cuando el duelo se encontraba empatado a un gol. El uruguayo fue desequilibrante y cerca estuvo de adjudicarse el gol del descuento en los últimos minutos, pero el meta Edrick Menjívar alcanzó a desviar su disparo con un manotazo. Sin embargo, en el área ya se encontraba Ramón Juárez para empujar la pelota al fondo de la portería (88’).

Previo a este juego, el América solamente presentó un lesionado, el central Israel Reyes, quien se recupera de una dolencia sufrida durante su participación con la Selección Mexicana en la gira de enero, en Panamá y Bolivia.

Zendejas también regresó, imaginábamos máximo 45 minutos que jugara, para él era muy importante agarrar ritmo, es importante verlo de regreso en nuestro equipo. Buenas sensaciones porque viendo a Henry Martín, Zendejas, a Erick Chiquito Sánchez”.

Sobre el chileno Dávila, criticado por su desempeño en los últimos torneos y por la posibilidad de salir este mercado de transferencias, el estratega brasileño le concedió los elogios de la noche, por firmar el primer gol del encuentro.

Bien Víctor Dávila, para mí una muy buena participación otra vez, vamos viendo que el equipo empieza a acercarse a lo que queremos. Muy feliz con el regreso de Zende”, añadió.

Sobre el rival y su brava respuesta en el segundo tiempo, en el que empataron parcialmente con un golazo de Jorge Daniel Álvarez, Jardine reconoció la dificulta, pero consideró que una victoria del Olimpia sería injusta.

El primer tiempo en partidos eliminatorias siempre es un momento de entender lo que planteó el rival y adaptarse muy rápido al partido. Hicimos un ajuste, los primeros 30 minutos tuvimos poco control, pero defendimos relativamente bien. A partir de ajustes tomamos el control, terminamos el primer tiempo mejor, hicimos un buen segundo tiempo. El 2-1 del rival hubiera sido injusto porque estábamos produciendo. Al final, el marcador fue justo.

Una serie de cosas, pero es normal. Es un debut en una competencia distinta, una cancha que no conocemos, ante un rival que no conocemos tan bien como a los mexicanos. Eran minutos iniciales de adaptación, ajuste , mucha tensión defensiva para no ser sorprendidos. Pudimos ser más fluidos, tener más el balón, pero también el rival juega, empezó más fuerte con su manera de presionar”.

El segundo partido entre América y Olimpia se disputará el 11 de febrero, en el Estadio Ciudad de los Deportes (19:00 horas).

"Apenados por perder ante América"

Eduardo Espinel, entrenador del Olimpia, tuvo una visión distinta a la de Jardine, al considerar a los suyos dominantes e incómodos para la visita azulcrema.