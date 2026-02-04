Sin maquillaje / arlamont@msn.com.mx / 4 de febrero de 2026

PLACER

¿Y los animales hacen algo por placer o diversión o sólo duermen, comen y se reproducen?

R. Le comparto que muchos animales realizan conductas que parecen buscar placer o diversión, sobre todo el juego, el contacto social, la exploración y algunas formas de sexo.

Los científicos infieren placer por dos cosas principales:

* Comparten circuitos de recompensa con los humanos, que usan dopamina y opioides para generar sensaciones agradables.

* Repiten acciones que no son necesarias en ese momento para sobrevivir, pero que buscan activamente.

El juego es el ejemplo más claro. Mamíferos y aves juegan a perseguirse, pelear o manipular objetos cuando están alimentados y seguros, y dejan de jugar cuando están estresados o enfermos, lo que indica un estado positivo. Muchos animales también parecen disfrutar de caricias, agua o cepillos, además de sabores dulces, que activan sus sistemas de recompensa.

Como sabremos todos los que hemos tenido la suerte de contar con un amigo perro, les gusta jugar a las escondidas, pretender soltar una pelota para agarrarla y correr, brincar a la alberca, etcétera. Puro placer.

Algunas especies practican conductas sexuales que no tienen una función reproductiva directa, lo que sugiere también un componente de placer.

EL CATOLICISMO

¿A qué se puede atribuir que el catolicismo haya disminuido en Latinoamérica?

R. El catolicismo ha disminuido en América Latina por una combinación de cambios sociales, culturales y generacionales que han abierto espacio a nuevas identidades religiosas y a la opción de no tener ninguna.

La caída es clara: en los seis países más poblados de la región —Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú— el porcentaje de católicos ha bajado al menos nueve puntos en la última década, mientras crecen los “no afiliados” (agnósticos, ateos o personas sin religión) y las iglesias evangélicas. Angelus News.

Entre las causas destacan:

• Mayor secularización urbana: nuevas generaciones menos vinculadas a instituciones tradicionales.

• Competencia religiosa: iglesias evangélicas ofrecen redes comunitarias más pequeñas, cercanas y emocionalmente directas.

• Desconfianza institucional: escándalos y percepciones de distancia entre la Iglesia y la vida cotidiana.

• Cambios culturales: aumento de valores individualistas y búsqueda de espiritualidades más flexibles.

Aun así, la región sigue siendo mayoritariamente creyente: la fe en Dios permanece “alta”, incluso entre quienes ya no se identifican como católicos.

PELÍCULA

Sr. La Mont, ¿hay alguna película que haya visto el año pasado que me recomiende, que le haya impactado?

R. La voz de Hind Rajab. Ahora que estuve de visita en Los Ángeles tuve la oportunidad de ver esta película que es un docudrama de 2025 que reconstruye la historia real de Hind Rajab, una niña palestina que murió en Gaza tras quedar atrapada en un coche bajo fuego mientras hablaba por teléfono con rescatistas. La película combina grabaciones reales de audio con recreaciones dramatizadas del operativo de búsqueda.

Muy interesante y bienvenido es que no muestra la violencia, sino que la hace audible y emocionalmente palpable. Es cine político, íntimo y humano, que deja al espectador en un silencio difícil de sacudir.