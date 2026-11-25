A pesar de golear 1-4 al Sabah, el técnico Hansi Flick no quedó del todo contento con su Barcelona, por los errores que se cometieron en la cancha del Baku Olympic Stadium, los cuales los consideró “fáciles” para el rival, durante el partido de la jornada 5 de la Champions League.

“Lo único que no me gustó son los errores que cometimos. Fueron fallos fáciles y tenemos que hacerlo mejor”, aseguró en conferencia de prensa.

Hansi Flick aseguró que con los errores, no es cómo quieren jugar Reuters

Flick lamentó el gol que encajaron, debido a que se originó con una pérdida del balón en acciones sencillas.

“Dejamos el balón en un momento muy fácil. Pasamos mucho tiempo. No es así como queremos jugar y tenemos que mejorar estas cosas. Pero al final, tres puntos es muy importante”, recalcó.

Por otro lado, el técnico del Barcelona se mostró a gusto con la respuesta que dio el grupo ante la gestión de los minutos en la plantilla.

El Barcelona venció 1-4 al Sabah en calidad de visitante Reuters

“No es fácil en estos partidos cuando tienes menos minutos que antes, pero lo hicieron bien. Han hecho un buen trabajo. Estoy contento con ellos y esto es lo que quiero de ellos. Especialmente en la segunda mitad, controlamos el juego y también marcamos estos goles”, añadió.

Flick siguió en la misma línea que en la previa, reconociendo el buen trabajo que tiene el Sabah.

“El entrenador tiene una idea clara con el balón. Están jugando bien y valientes. También en algunos momentos tenemos que sufrir. Así que estoy muy contento de ganar tres puntos aquí y deseo lo mejor a toda la gente, al Sabah. Creo que es importante”, apuntó.

PRÓXIMO PARTIDO DEL BARCELONA EN LA CHAMPIONS LEAGUE:

Rival: Manchester City.

Día: Martes 8 de diciembre.

Hora: 2 de la tarde.