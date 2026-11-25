México tiene la mira puesta en su clasificación al Mundial Femenino 2027 y está a un paso de conseguirlo. El próximo sábado 28 de noviembre tiene que vencer a la selección de Haití dentro de los Cuartos de final del Campeonato Concacaf W 2026. El partido se podrá ver por televisión de paga en nuestro país.

Hora: 3:30 de la tarde, tiempo de la CDMX.

Estadio: Texas Health Mansfield.

¿Dónde ver el México vs Haití?: ESPN y Disney Plus.

Charlyn Corral vuelve a un Clasificatorio de la Concacaf, ahora después de ganar el premio a la Mejor Delantera del Año Mexsport

Además, las dirigidas por el técnico Pedro López tienen otro aliciente, debido a que el Campeonato de Concacaf también reparte un boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

El próximo sábado, México debutará y si gana, clasificará al Mundial Femenino 2027. La última vez que nuestro país participó en una Copa del Mundo fue en 2015. El formato del Clasificatorio otorga cuatro boletos a la máxima competición, a las selecciones que clasifiquen a semifinales.

¿Qué pasa si México pierde? Tendrá posibilidades de clasificarse mediante un Play-In.

México disputa su décima participación en el torneo, que se disputará del 27 de noviembre al 5 de diciembre. Sus mejores actuaciones fueron en 1998 y 2010, cuando se alcanzó la final, terminando como subcampeonas en ambas ocasiones.

Balance de México en Clasificatorios de Concacaf W: 17 victorias, 2 empates y 17 derrotas.

Máximas goleadoras de México: Maribel Domínguez y Charlyn Corral, ambas con seis.

Charlyn Corral figura dentro del plantel de Pedro López, regresa a la competición tras haber ganado el premio a la Mejor Delantera del Año.

Scarlett Camberos también figura dentro de las delanteras que convocó el técnico de la Selección Mexicana, Pedro López Mexsport

Asimismo, el Tricolor femenino contará con jugadoras como Scarlett Camberos, nominada al Balón de Oro, y Montserrat Saldívar (América).

Por su parte, Haití buscará su boleto a su segundo Mundial y su primera clasificación a unos Juegos Olímpicos. Las jugadoras a seguir son: Melchie Dumornay, Lindsay Zullo, Adeleine Saintilmond y Nérilia Mondésir.

LA CONVOCATORIA DE MÉXICO:

Porteras: Blanca Félix, Esthefanny Barreras e Itzel Velasco.

Defensas: Aaliyah Farmer, Alexandra Godínez, Ana Mendoza, Kenti Robles, Kimberly Rodríguez, Nicolette Hernández y Reyna Reyes.

Medias: Alexia Delgado, Alice Soto, Karla Nieto, Maricarmen Reyes, Nancy Antonio y Rebeca Bernal.