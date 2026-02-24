Representante de México ante FIFA asegura que no hay riesgo de perder partidos por inseguridad

A pesar de la ola de violencia del domingo, el compromiso de México como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se mantiene inamovible. Gabriela Cuevas, representante de México ante la FIFA, reafirmó que la planeación del torneo continúa sin ningún contratiempo y desmintió a aquellos que quieren sembrar dudas sobre la disputa de los partidos en el próximo mes de junio.

La funcionaria enfatizó que el Estadio Azteca está listo para hacer historia el próximo 11 de junio, cuando se convierta en el primer recinto en inaugurar tres citas mundialistas cuando México dispute el primer partido del torneo ante la representación de Sudáfrica. Ante la incertidumbre generada por los disturbios del pasado 22 de febrero en Jalisco, Cuevas fue contundente en sus redes sociales:

“México volverá a hacer historia; el 11 de junio inauguraremos la tercera Copa Mundial de la FIFA en nuestro país”.

Además, explicó que la coordinación se ha intensificado mediante el apoyo del equipo consular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para blindar los protocolos de seguridad y logística.

Diversos medios han señalado que FIFA ha solicitado un informe a la organización de México para conocer el panorama tras la muerte de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes

El riesgo de que Portugal no traiga a su "Equipo A" al partido contra México

Uno de los mayores desafíos inmediatos para la organización es el partido amistoso programado para el 28 de marzo entre México y Portugal. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) subrayó que la situación en México exige una “evaluación continua” y que las directrices del gobierno portugués serán determinantes.

La Federación de Portugal fue clara en su comunicado respecto al futuro del partido: “las decisiones se tomarán en función de la información más actualizada y tras una evaluación rigurosa de los riesgos”.

Esta situación ha llevado a pensar que incluso Portugal podría viajar pero con su equipo B, esto no incluiría la presencia de Cristiano Ronaldo.