Colombia se solidariza con México; pide que FIFA solucione

Tras lo ocurrido el pasado domingo en Guadalajara, varios sectores se han pronunciado. Alemania presiona a FIFA para que intervenga y dé garantías de seguridad en el Mundial 2026. Por su parte, Jamaica mostró preocupación de cara al Repechaje en la entidad. Mientras que, Colombia se solidarizó con México y consideró que el máximo organismo de futbol debe de dar solución.

“Es un tema doloroso, tenemos que ser solidarios con nuestra hermana República de México, que hoy entró en algunos aspectos de especulación. Creo que la FIFA es la que tiene que entrar a solucionar. Nosotros queremos mucho al pueblo mexicano”, expresó Ramón Jesurun, presidente de la Federación Colombiana de Futbol, en palabras para Win Sports.

En Colombia afirman que están contentos de que sus partidos sean en CDMX y Guadalajara Mexsport

En Jalisco, se levantó el Código Rojo tras los hechos violentos por el operativo para detener y abatir a Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, donde se ubica Guadalajara, calificó de “completamente falso” que la ciudad pueda perder partidos del Mundial. “No hay absolutamente ningún riesgo de perder ninguna de las tres sedes” en México.

DÍA Y HORARIOS DE LOS PARTIDOS DE COLOMBIA EN MÉXICO DURANTE EL MUNDIAL 2026:

17 de junio en CDMX: Uzbekistán vs. Colombia / 8 de la noche.

Uzbekistán vs. Colombia / 8 de la noche. 23 de junio en Guadalajara: Colombia vs. Ganador de Repechaje / 8 de la noche.

Colombia tendrá su 'búnker' en México Mexsport

El mandatario expresó su beneplácito de jugar dos partidos del Mundial 2026 en México y espera que el problema sea solucionado.

“Estamos muy contentos que nuestros primeros partidos sean en Ciudad de México y Guadalajara. Aspiremos que este problema sea solucionado, pero reitero que solo lo maneja FIFA. A nosotros nos encantaría como ya está establecido, que nuestros dos primeros partidos sean en México”, declaró.

La selección de Colombia cerrará la Fase de Grupos ante Portugal el 27 de junio, duelo que se jugará en el Estadio Miami.

Colombia será una de las selecciones que tendrá su ‘búnker’ en México, precisamente en Guadalajara.