Preocupación en Jamaica con miras al Repechaje en Guadalajara
En Jamaica se sumaron a las preocupaciones que hay en Guadalajara previo al Mundial 2026, sede de su repechaje ante Nueva Caledonia
No sólo Alemania se pronunció al respecto de la seguridad en México durante el Mundial 2026, sino también lo hizo Jamaica, quienes mostraron su preocupación por la situación que se vive en Guadalajara, luego de la captura y el abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.
“Estamos muy preocupados por la situación allá en México y ahora mismo estoy nervioso”, dijo Michael Ricketts, presidente de la Federación de Futbol de Jamaica (JFF), información que publica Jamaica Gleaner.
El mandatario coincidió con la postura del Gobierno de Alemania, en que la FIFA tome una determinación, así como las instrucciones que dé Concacaf sobre si se juegan los partidos o se buscan otras opciones, previo al duelo ante Nueva Caledonia en Guadalajara. En el estado se alojarían dos selecciones en el Mundial 2026.
“Lo que está sucediendo ahora ciertamente podría impactar negativamente la visita de los cuatro equipos que participarán, pero obviamente estamos esperando que la FIFA tome una determinación porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto.
Los partidos son a finales de marzo, así que todavía tenemos un mes para ver qué sucede, pero sinceramente me pone muy nervioso. Estaremos atentos a las instrucciones de la Concacaf y la FIFA sobre si se juegan los partidos o si se buscan otras opciones de inmediato”, agregó.
El presidente de la Federación de Futbol de Jamaica consideró que, hasta el momento, no han recibido ninguna comunicación oficial y esperan pacientemente.
DÍA Y HORARIO DEL REPECHAJE DE JAMAICA EN GUADALAJARA
- Día: 26 de marzo.
- Horario: 8 de la noche.
También se tiene programado el Repechaje del Mundial 2026, entre el ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, y República Democrática del Congo.
LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN GUADALAJARA:
- 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador de repechaje.
- 18 de junio: México vs. Corea del Sur.
- 23 de junio: Colombia vs. Ganador de Repechaje.
- 26 de junio: Uruguay vs. España.