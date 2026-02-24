Preocupación en Jamaica con miras al Repechaje en Guadalajara

No sólo Alemania se pronunció al respecto de la seguridad en México durante el Mundial 2026, sino también lo hizo Jamaica, quienes mostraron su preocupación por la situación que se vive en Guadalajara, luego de la captura y el abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación.

“Estamos muy preocupados por la situación allá en México y ahora mismo estoy nervioso”, dijo Michael Ricketts, presidente de la Federación de Futbol de Jamaica (JFF), información que publica Jamaica Gleaner.

Guadalajara organizará dos partidos de Repechaje rumbo al Mundial 2026 Reuters

El mandatario coincidió con la postura del Gobierno de Alemania, en que la FIFA tome una determinación, así como las instrucciones que dé Concacaf sobre si se juegan los partidos o se buscan otras opciones, previo al duelo ante Nueva Caledonia en Guadalajara. En el estado se alojarían dos selecciones en el Mundial 2026.

“Lo que está sucediendo ahora ciertamente podría impactar negativamente la visita de los cuatro equipos que participarán, pero obviamente estamos esperando que la FIFA tome una determinación porque no sabemos cuánto tiempo va a durar esto.

Guadalajara se recupera tras los hechos que se suscitaron el pasado domingo Reuters

Los partidos son a finales de marzo, así que todavía tenemos un mes para ver qué sucede, pero sinceramente me pone muy nervioso. Estaremos atentos a las instrucciones de la Concacaf y la FIFA sobre si se juegan los partidos o si se buscan otras opciones de inmediato”, agregó.

El presidente de la Federación de Futbol de Jamaica consideró que, hasta el momento, no han recibido ninguna comunicación oficial y esperan pacientemente.

DÍA Y HORARIO DEL REPECHAJE DE JAMAICA EN GUADALAJARA

Día: 26 de marzo.

Horario: 8 de la noche.

También se tiene programado el Repechaje del Mundial 2026, entre el ganador del partido entre Nueva Caledonia y Jamaica, y República Democrática del Congo.

LOS PARTIDOS DEL MUNDIAL 2026 EN GUADALAJARA: