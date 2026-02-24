Cristiano Ronaldo manda mensaje a la esquiadora Lindsey Vonn y ella le responde

En un gesto que ha conmovido al mundo del deporte, el astro portugués Cristiano Ronaldo envió un profundo mensaje de apoyo a la esquiadora estadounidense Lindsey Vonn, quien ya se encuentra en Estados Unidos siguiendo su proceso de recuperación luego de su accidente en el arranque de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026.

La multimedallista olímpica de 41 años protagonizó una de las caídas más dramáticas de la cita invernal durante la prueba de descenso. Lo que inicialmente se reportó como una lesión grave, resultó ser una fractura compleja de tibia con síndrome compartimental, una situación que puso en riesgo su pierna y con riesgo de ser amputada y solo la primera cirugía evitó esa desgracia.

"Las leyendas siempre salen adelante": El mensaje de CR7

Vonn ha estado publicando en sus redes sociales su evolución y en su más reciente publicación, donde contó la posibilidad de que su pierna fuera amputada, recibió una respuesta de Cristiano Ronaldo.

El jugador de la selección de Portugal utilizó sus redes sociales para expresar su admiración por la resiliencia de Vonn. En los comentarios de un video publicado por la esquiadora, el delantero escribió:

"Los campeones se definen por los momentos que ganan y por los momentos en los que se niegan a rendirse. @lindseyvonn, las montañas que conquistaste nunca fueron más grandes que la fuerza que llevas. Sigue luchando. Las leyendas siempre salen adelante".

La respuesta de Vonn no tardó en llegar. Visiblemente conmovida por recibir el apoyo de una de las figuras más influyentes del fútbol mundial en su momento más oscuro, la estadounidense respondió de forma contundente: "@cristiano viniendo de ti, esto significa mucho".

Vonn pasará un largo tiempo de recuperación además de otras operaciones antes de estar recuperada al 100 por ciento. De momento se encuentra en una silla de ruedas, crítica en su siguiente paso de su rehabilitación.