Alemania presiona a FIFA; exige garantías de seguridad en México durante el Mundial

Tras la captura y abatimiento de Nemesio Oseguera, ‘El Mencho’, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Gobierno de Alemania consideró que la FIFA debe colaborar con el Gobierno de México, Canadá y Estados Unidos para que den garantías de seguridad a los aficionados durante el Mundial 2026.

“La FIFA debe colaborar con los Gobiernos de Canadá, Estados Unidos y México para garantizar que los aficionados no corran peligro y que los países anfitriones cumplan las normas de seguridad”, indicó Christoph Ploss, coordinador de Turismo del Gobierno alemán en declaraciones que fueron difundidas por el diario Handelsblatt.

Guadalajara tendrá 4 partidos del Mundial 2026 Mexsport

El funcionario destacó que la protección de los turistas alemanes es una “prioridad máxima” para su Gobierno.

Tras los acontecimientos del pasado domingo, se suscitaron varios actos en estados como Jalisco, Michoacán, Aguascalientes, Tamaulipas y Guanajuato, donde se bloquearon carreteras con autos, camiones y autobuses en llamas.

Monterrey tendrá 4 partidos del Mundial 2026 Mexsport

LOS PARTIDOS QUE SE DISPUTARÁN EN MÉXICO DEL MUNDIAL 2026

Serán un total de 13 partidos que se disputarán en la Ciudad de México (CDMX), Monterrey y Guadalajara.

En Guadalajara, las selecciones de Colombia y Corea del Sur habrían planificado sus concentraciones, además de que se realizarán 4 partidos en la Fase de Grupos.

PARTIDOS EN LA CDMX DEL MUNDIAL 2026:

11 de junio: México vs. Sudáfrica.

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia.

24 de junio: Ganador de Repechaje vs. México.

30 de junio: 1 partido de Dieciseisavos de final.

5 de julio: 1 partido de Octavos de final.

PARTIDOS EN GUADALAJARA DEL MUNDIAL 2026:

- 11 de junio: Corea del Sur vs. Ganador de repechaje.

- 18 de junio: México vs. Corea del Sur.

- 23 de junio: Colombia vs. Ganador de Repechaje.

- 26 de junio: Uruguay vs. España.

PARTIDOS EN MONTERREY DEL MUNDIAL 2026:

- 14 de junio: Ganador de repechaje vs. Túnez.

- 20 de junio: Túnez vs. Japón.

- 24 de junio: Sudáfrica vs. Corea del Sur.

- 29 de junio: 1 partido de Dieciseisavos de final.