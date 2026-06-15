FIFA perdona a árbitro Shaun Evans por gesto racista en el Mundial 2026

El árbitro australiano Shaun Evans, quien actuaba como supervisor de VAR en el partido entre Alemania y Curazao, generó una fuerte controversia tras ser captado por las cámaras realizando un gesto con la mano que muchos interpretaron como un símbolo de supremacía blanca.

El incidente ocurrió durante la transmisión previa al encuentro, cuando se mostró al equipo arbitral en la sala VAR.

La imagen de la polémica del árbitro Shaun Evans y su gesto con la mano derecha. Redes Sociales

Inmediatamente, redes sociales y organizaciones antidiscriminación, exigieron su expulsión inmediata del Mundial 2026, argumentando que el gesto no tenía cabida en el futbol y que ponía en entredicho la integridad del torneo.

FIFA exonera a Shaun Evans por supuesto gesto racista

Según información de The Athletic, la FIFA ya ha tomado una decisión definitiva sobre el caso y ha exonerado completamente al árbitro australiano Shaun Evans.

Tras una investigación, el organismo rector del futbol mundial concluyó que no existe evidencia de que el gesto fuera intencional ni racista, permitiéndole continuar en sus funciones durante el Mundial 2026.

Evans emitió una declaración en la que explicó que el movimiento fue un “tic involuntario y subconsciente”, del que ni siquiera fue consciente en el momento.

La única explicación que puedo ofrecer es que se trató de un movimiento involuntario, subconsciente, y no tenía idea de que lo había hecho”, indicó el referee.

La FIFA, a través de su Comité Disciplinario Independiente, habría revisado el incidente y no halló violaciones al Código Disciplinario.

Esta resolución cierra el capítulo para Evans, quien podrá seguir participando en el torneo sin sanciones.

¿Qué significa realmente el gesto que hizo Evans?

El gesto en cuestión consiste en unir el pulgar y el índice formando un círculo (como un “OK” invertido), con los otros tres dedos extendidos.

Aunque tradicionalmente el signo “OK” significa aprobación o se usa en el popular “circle game” (un juego donde se intenta hacer que alguien mire el círculo), desde hace años ha sido utilizado por grupos como símbolo de “White Power” (Poder Blanco). Los tres dedos extendidos representan la “W” y el círculo la “P”.

Esto molesta profundamente a mucha gente porque, en un contexto de alta sensibilidad social y con el futbol como plataforma global contra el racismo, cualquier señal ambigua genera alarma inmediata.

Organizaciones como la Liga Antidifamación (ADL) lo han listado como posible símbolo de odio, aunque reconocen que su uso mayoritario sigue siendo inocente.