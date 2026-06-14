Acusan a árbitro del VAR de realizar gesto racista en el Alemania vs Curazao

El estreno del Grupo D en el Mundial 2026, donde la Selección de Alemania se impuso por un marcador de 7-1 sobre Curazao, se vio acompañado por una controversia que ha generado diversos comentarios en redes sociales, esto porque el silbante australiano Shaun Evans, quien estuvo asignado como uno de los oficiales encargados del sistema de videoarbitraje (VAR) en la sede de Houston, se convirtió en el centro de los reclamos en plataformas digitales tras la difusión de una imagen previa al inicio del partido.

Como parte de los protocolos que la FIFA implementó para esta Copa del Mundo, los árbitros del VAR participan en una toma oficial antes del partido, fue en este momento cuando Evans realizó una seña particular con la mano que generó observaciones inmediatas en redes sociales señalando que estaba ligado a movimientos extremistas o de supremacía de grupos específicos.

El origen y la evolución de la interpretación del gesto del "OK"

Mientras que para algunos se trata de una señal de “Ok”, el movimiento donde las yemas de los dedos pulgar e índice se unen formando un círculo mientras el resto permanecen extendidos ha tomado otro significado desde hace unos años.

Todo inició en el 2017 cuando originalmente, usuarios del foro de internet 4chan estructuraron una campaña de desinformación masiva cuyo propósito explícito era posicionar la tradicional señal de "aprobación" o "todo bien" como un supuesto símbolo de odio que representaba las siglas de poder blanco.

La iniciativa se diseñó inicialmente para provocar reacciones desmedidas en medios de comunicación ante un ademán cotidiano y universal que posee raíces milenarias en disciplinas como el yoga. No obstante, la dinámica escaló cuando diversos grupos e individuos de tendencias radicales comenzaron a replicar el gesto en redes sociales de manera deliberada, otorgándole una validez real en un entorno diferente.

Hacia el año 2019, el ademán adquirió una connotación delictiva tras ser utilizado públicamente por Brenton Tarrant durante su comparecencia judicial por los atentados en mezquitas de Nueva Zelanda.