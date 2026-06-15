FIFA ordena destruir pipas de marihuana con forma de trofeo del Mundial tras amenaza legal en Toronto

De todas las normativas, restricciones y regulaciones que la FIFA ha implementado para blindar su marca comercial durante esta Copa del Mundo, la más psicodélica ha tenido lugar en las calles de Toronto. Lo que comenzó como una iniciativa festiva para recibir el torneo terminó en una ejecución con martillo y tijeras, luego de que el máximo organismo del futbol mundial ordenara la destrucción de pipas de agua que imitaban la silueta del trofeo más codiciado del planeta y que eran comercializadas para fumar marihuana.

Cosmic Charlies, un local de cannabis ubicado en la ecléctica Queen Street del centro de Toronto, se convirtió en el epicentro de un inusual choque legal. Los hermanos Sean y Charles Kady, propietarios del establecimiento, decidieron abastecerse de estas particulares piezas de silicona con un precio de 50 dólares canadienses (36 dólares), bajo la premisa de que el torneo representaba una oportunidad idónea para exhibir a Canadá como un destino de vanguardia en el turismo cannábico.

El uso recreativo y la venta de cannabis se legalizaron en Canadá en 2018 REUTERS

El pasado viernes, el bufete Lipkus Law, representante legal de la FIFA en territorio canadiense, notificó formalmente a los comerciantes a través de un intimidante documento de cinco páginas. La misiva exigía el cese inmediato de la comercialización de los artículos por una flagrante infracción de derechos de autor y uso no autorizado de marcas registradas. Para ese momento, la tienda ya había vendido su única pieza disponible a un comprador anónimo.

Ante la imposibilidad de sostener un litigio financiero contra una de las corporaciones deportivas más poderosas del planeta, los hermanos Kady optaron por cumplir el mandato la mañana de este lunes. Siguiendo los términos oficiales requeridos por los apoderados legales, destrozaron la mercancía restante y enviaron el registro fotográfico como prueba de que el producto había quedado "inutilizable e invendible".

A pesar del trago amargo y de la rigidez de la organización, que contrasta con la narrativa de relajación que su presidente, Gianni Infantino, sugirió en las vísperas del certamen, los propietarios de Cosmic Charlies toman la situación con filosofía y humor. La súbita exposición mediática ha transformado el incidente en una campaña publicitaria invaluable para el negocio familiar que fundaron tras la pandemia.

El costo de romper una pipa de agua nunca podría pagar toda la publicidad que hemos conseguido. Nunca olvidaré la vez que la FIFA me sacó una tarjeta roja", declaró Sean Kady a Reuters, mientras la ciudad continúa vibrando con el mosaico multicultural que define este Mundial de las sorpresas.

El Mundial 2026, organizado en Estados Unidos, México y Canadá, ya empieza a generar episodios donde el control corporativo y la creatividad comercial chocan en espacios urbanos donde la cultura popular avanza más rápido que la regulación publicitaria.