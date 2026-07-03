La FIFA frena la polémica sobre el fuera de juego de Croacia en el Mundial

El polémico fuera de juego que anuló el empate a Croacia ante Portugal en los 16avos de final del Mundial 2026, fue aclarado por la FIFA, quien apeló a los sensores que tiene el balón oficial para detectar cualquier contacto leve y que reforzó el gráfico que se presentó en televisión.

“Según los datos proporcionados por Connected Ball Technology alojada dentro del Trionda, el balón oficial del partido, se demostró que hubo contacto por parte del #20 de Croacia, Igor Matanović, en la jugada previa al gol contra Portugal, lo que permitió al árbitro determinar correctamente el fuera de juego y anular el gol”, indicó la FIFA en redes sociales.

Jugadores de Croacia lamentaron la eliminación en el Mundial 2026 Reuters

Un gol en tiempo añadido del segundo tiempo de Josko Gvardiol fue anulado por el árbitro noruego Espen Eskås por intervención del VAR, con el uso de un chip en el balón que detectó un pequeño toque de Igor Matanovic que dejó en offside a Mario Pasalic e invalidó la jugada. La bola rematada a la red por Gvardiol había pasado por Pasalic.

“Los sensores IMU alojados dentro del balón Trionda son capaces de detectar cualquier contacto leve, mostrado a los espectadores en la transmisión como un 'gráfico de latido cardíaco', y permitiendo a los oficiales un nivel sin precedentes de datos para tomar decisiones rápidas y precisas”, añadió la FIFA.

La decisión del árbitro noruego provocó que algunos aficionados de Croacia lanzaran objetos al terreno de juego del Estadio Toronto.

Para el técnico de Portugal, Roberto Martínez, lo que señaló el árbitro noruego fue lo correcto y reiteró la tecnología que tiene el balón.

“No hubo decisiones erróneas. Hemos tenido suerte. Los datos del balón con chip mostraron que era fuera de juego, y el penalti también fue claro. Entiendo el trabajo de (el seleccionador croata, Zlatko) Dalić con este equipo y es una pena que hoy solo haya habido un ganador”, dijo en conferencia de prensa.

Varios aficionados lanzaron objetos a la cancha del Estadio Toronto como una forma de protestar por la decisión del árbitro Reuters

Ahora, la selección de Portugal se medirá a España en los Octavos de final del Mundial 2026, partido que se celebrará el lunes 6 de julio a la 1 de la tarde, tiempo de la CDMX.