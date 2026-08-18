¡ Paliza de escándalo! Brewers humilla 22-0 a Mariners e igualan un récord de Grandes Ligas

Los Brewers de Milwaukee no necesitaron de un final dramático para hacer historia. Les bastó una noche en la que prácticamente todo salió bien para aplastar 22-0 a los Mariners de Seattle e igualar el récord de la era moderna de las Grandes Ligas para la mayor blanqueada en un partido.

Milwaukee, líder de MLB con marca de 78-48, también empató el récord de la franquicia de carreras anotadas en un encuentro. La diferencia fue tan amplia que el catcher Gary Sánchez terminó lanzando la novena entrada y permitió apenas dos hits.

¿Cuáles son las mayores blanqueadas en la historia moderna de MLB?

Desde 1901, únicamente se habían registrado dos triunfos por 22-0 antes de la exhibición ofensiva de Milwaukee. Pirates de Pittsburgh venció por ese marcador a Cubs de Chicago el 16 de septiembre de 1975, mientras que Guardians de Cleveland derrotó a Yankees de New York el 31 de agosto de 2004.

Los Brewers ahora forman parte de esa exclusiva lista..La fiesta comenzó desde la primera entrada y tuvo una dosis de dramatismo. Jake Bauers conectó un doble con dos outs ante Bryce Miller y posteriormente anotó la primera carrera después de un sencillo de William Contreras.

El jardinero izquierdo de Seattle, el mexicano Randy Arozarena, lanzó hacia el plato, pero su envío llegó demasiado tarde. Bauers chocó con el guante de Cal Raleigh durante su barrida y, cuando el catcher perdió la pelota, el jugador de Milwaukee volvió a lanzarse hacia el plato para completar la anotación.

Yelich, Hamilton y Lara con el bat caliente

Christian Yelich amplió la ventaja con un jonrón de tres carreras en la quinta entrada. El batazo colocó el marcador 6-0 y abrió todavía más la puerta para una noche histórica.

En la sexta, David Hamilton conectó otro cuadrangular de tres carreras para poner el 9-0. Más tarde en el mismo episodio, Bauers disparó su jonrón número 22 de la temporada, esta vez de dos carreras, para llevar la diferencia a 11-0.

Pero Milwaukee todavía tenía nueve carreras guardadas.

Los Brewers explotaron en la octava entrada y fabricaron nueve anotaciones frente al jugador de cuadro de los Mariners, Leo Rivas. En medio del ataque apareció Luis Lara, quien conectó el primer jonrón de su carrera y coronó una de las entradas más productivas de la temporada para Milwaukee.

Luis Lara conectó su primer cuadrangular en MLB. Getty Images via AFP

La ofensiva de Brewers no dio tregua

Hamilton terminó con cuatro carreras impulsadas, la mejor cifra de su carrera. Yelich y Lara también remolcaron cuatro carreras cada uno, mientras que Garrett Mitchell consiguió cuatro hits.

La ofensiva de Milwaukee castigó a un pitcheo de Seattle que nunca encontró una respuesta. Miller cargó con la derrota después de permitir el daño inicial y los Mariners terminaron el encuentro sin poder producir una sola carrera.

Del otro lado, Kyle Harrison tuvo una actuación completamente distinta a la de su apertura anterior. El pitcher de Brewers había permitido ocho carreras, aunque solamente tres fueron limpias, en 4.2 entradas frente a su rival anterior.

Esta vez, Harrison dominó a Seattle y limitó a los Mariners a solamente dos hits en cinco entradas para conseguir su décima victoria de la temporada.

Shane Drohan trabajó dos entradas, Grant Anderson se encargó de la octava y Sánchez tomó la pelota para completar la novena.

El receptor incluso recurrió a lanzamientos por debajo de las 40 millas por hora para cerrar una noche que ya estaba decidida desde mucho antes.