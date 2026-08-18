Azcárraga busca llevar al Canelo al Estadio Azteca y revivir la hazaña de Julio César Chávez

El Estadio Banorte, popularmente conocido como Estadio Azteca puede volver a recibir una pelea histórica. Emilio Azcárraga puso sobre la mesa una idea que va mucho más allá de organizar una función de boxeo. Quiere llevar a Saúl “Canelo” Álvarez al inmueble más importante de nuestro país y aprovechar su regreso para convertirlo nuevamente en un escenario capaz de recibir los grandes acontecimientos deportivos de México.

La propuesta tiene un antecedente poderoso. El Azteca no solamente es la casa de grandes noches de futbol. En 1993 recibió a Julio César Chávez ante Greg Haugen y aquella función se convirtió en uno de los acontecimientos más espectaculares en la historia del boxeo. La pelea reunió a más de 130 mil espectadores y convirtió al inmueble en un gigantesco escenario pugilístico.

Ahora Azcárraga considera que aquella experiencia puede servir como punto de partida para una nueva etapa. El empresario habló de la posibilidad de que el Canelo pelee en el estadio y de aprovechar lo aprendido para buscar otros acontecimientos deportivos que permitan que el inmueble tenga una vida más amplia que el futbol y los conciertos.

Yo le haría un llamado al Canelo. Valdría la pena hacer una de las peleas que tiene el Canelo, gran boxeador, gran deportista mexicano, y llegar y decir: ya lo hicimos con Julio César, vale la pena, por todo esto que sucedió", declaró Azcárraga.

Álvarez es una de las mayores figuras del boxeo mundial y una pelea suya en México tendría una dimensión distinta a cualquier otra función.

Por eso creo que no hay que dejarlo ahí. Habrá un lleno total (pelea Canelo) y habrá otros ( proyectos) que no, pero creo que vale mucho la pena pensar en que, aparte de ser la catedral del futbol, cómo se vuelve un bastión del deporte".

Además, existe una historia pendiente. En 2018, Azcárraga ya había abierto públicamente las puertas del Azteca al Canelo, al considerar al jalisciense como el peleador mexicano más importante del momento.

La noche de JC Chávez que hizo historia en el Azteca

El antecedente que aparece inevitablemente cuando se habla de llevar al Canelo al Azteca es Julio César Chávez.

El 20 de febrero de 1993, Chávez enfrentó al estadounidense Greg Haugen en el Estadio Azteca. La función terminó convertida en una de las mayores concentraciones de público que ha registrado una pelea de boxeo.

Chávez derrotó a Haugen por nocaut técnico en el quinto round, pero el resultado deportivo quedó acompañado por una cifra que todavía forma parte de la historia del inmueble: más de 130 mil personas presenciaron aquella noche. El combate convirtió al Azteca en un escenario de boxeo de dimensiones excepcionales.

Tres décadas después, la pregunta es inevitable: ¿puede el Canelo provocar algo parecido?

El valor estaría en demostrar que el inmueble puede albergar acontecimientos deportivos de primer nivel más allá del futbol.

El propio Azcárraga planteó precisamente esa posibilidad: aprovechar el aprendizaje de los grandes eventos para buscar nuevas alternativas y no limitar el estadio a partidos y conciertos.

El Canelo ya sabe lo que significa pelear en casa

La última pelea de Canelo en Jalisco fue el 6 de mayo de 2023, cuando enfrentó a John Ryder en el Estadio Akron de Guadalajara. Álvarez ganó por decisión unánime y defendió sus títulos mundiales de peso supermediano.

Pero esa no es su última pelea profesional.

Después de aquella noche en Guadalajara, Canelo volvió a Las Vegas para enfrentar a Jermell Charlo en septiembre de 2023 y después a Jaime Munguía y Edgar Berlanga en 2024. En 2025 peleó contra William Scull en Riad y posteriormente enfrentó a Terence Crawford en Las Vegas, el 13 de septiembre de 2025. Crawford ganó por decisión unánime.