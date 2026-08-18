¡Debut victorioso de Stan Wawrinka! Vence a Dalibor en el Cancún Country Open

Debut de ensueño para Stan Wawrinka en el Cancún Country Open. Ante un estadio lleno, el suizo cumplió con el pronóstico y logró avanzar de ronda tras vencer a Dalibor Svrčina en dos sets de 7-6 (8-6) y 7-6 (7-3) en poco más de 2 horas y media.

La tarde-noche estaba puesta para que el suizo logrará una victoria. Todo el público mexicano se le entregó desde el primer momento y este nunca bajó los brazos.

Pese a que Dalibor se fue por delante en el primer set, Stan vino de atrás y con un buen tenis logró la remontada. Se fue por debajo 3-1 y rápidamente logró el empate, después, no hubo nadie que lo parará.

Stan Wawrinka se impone ante Dalibor y avanza de ronda en el Cancún Country Open Eduardo Cristobal

El exnúmero 3 del mundo tuvo dos puntos seguidos formidables, logrando ponerse 3-5 por delante, pero el checo tampoco fue un rival sencillo y logró el empate parcial.

El primer tie-break de la noche fue una verdadera locura. Tanto Stan como Dalibor intercambiaron un tenis formidable, nadie daba un respiro y aunque le costó, Wawrinka se llevó la victoria por 8-6.

Para el segundo set, fue una copia de lo mismo. Wawrinka pegaba fuerte, pero Dalibor no bajaba los brazos, cuando se percibía que uno de los dos daba un golpe de autoridad, el otro respondía con todo.

Pero sin duda, el apoyo de la afición mexicana tuvo mucho que ver, en su mayoría se le entregaron al suizo y aunque hubo quien también apoyó al checo, no hubo punto de comparación.

Una vez más, el set se iba a tie-break, pero aquí Wawrinka mostró más carácter, logró ponerse por delante 5-2 y aunque Dalibor trató, al final el suizo ganó 7-3.

Wawrinka enfrentará a Safiullin en la Ronda de 16avos

Pese a ser uno de los favoritos por el público mexicano, Stan Wawrinka no tiene un camino sencillo en el Cancún Country Open, ya que en la ronda de 16avos se medirá ante Roman Safiullin.

El ruso debutó con éxito y logró hacerse de la victoria sin complicaciones contra el austriaco Sebastian Ofner, por 6-3 y 6-4. Safiullin tiene ocho títulos en el circuito Challenger; Ofner suma seis, dos esta temporada.