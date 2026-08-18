¿Qué es la 'crisis de ausencia neurológica', el padecimiento que sufre Jamal Musiala?

El nuevo desmayo de Jamal Musiala despertó en el futbol internacional la preocupación por su estado de salud y las dudas que rodean el padecimiento que el propio jugador compartió en sus redes sociales. El mediocampista alemán del Bayern Múnich fue escueto en su publicación, al señalar “ausencias neurológicas” el motivo de su pérdida de conocimiento durante un partido amistoso.

¿A qué se refiere el futbolista de 23 años con “ausencias neurológicas”?

Excélsior consultó con el Dr. Óscar Sánchez, médico neurólogo especialista del centro médico.

El término al que se refiere es ‘crisis de ausencia’. Hablando del punto de vista neurológico, corresponde a un tipo particular de epilepsia, en el que los pacientes se desconectan del entorno y en muchas ocasiones aparecen estar despiertos, en ocasiones pierden el conocimiento -no es frecuente-, debido a que presentan descargas electro-cerebrales que provocan que se desconecten del medio ambiente y tengan un periodo más o menos corto, entre 30 segundos o un minuto de duración, y sale este aparente desmayo o ausencia”.

El especialista también hace énfasis en diferenciar una crisis de ausencia con un desmayo o síncope, por lo que describe el mejor procedimiento de realizar un diagnóstico.

Es en realidad, hablando en términos neurológicos, de un tipo particular de epilepsia que tiene sus características. Hay manera de diferenciar, cuando llega un paciente con un evento de éstos, ya sea un síncope o desmayo o desconexión súbita, entonces hacemos varias pruebas, es importante saber cuál es la causa, escoger la mejor opción de tratamiento”.

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Así se diagnostica una “crisis de ausencia neorológica”

El especialista, también presidente de la Sociedad Mexicana de Investigación y Medicina del Sueño, se refirió al tipo de estudios.

"Básico realizar estudios de sangre, estudio que incluye electroencefalograma, si se sospecha que hay un componente cardiovascular, incluir una prueba de inclinación, si podemos combinar ambas, aumenta la posibilidad de saber de dónde viene el problema. Un electroencefalograma es un estudio neurológico que registra la actividad cerebral con electrodos que van en la piel, a través del registro de actividad cerebral se puede graficar el patrón de actividad de corteza cerebral.

“Y la prueba de inclinación es cardiovascular, en el que se somete a un paciente a una inclinación determinada en cierto tiempo en una mesa que se inclina en diferentes ángulos. Simultáneamente se registra un electrocardiograma. El paciente es sometido a estrés vascular mediante un medicamento y normalmente no debería ocurrir el desmayo en esta prueba, pero en pacientes con trastornos en la regulación autónoma de actividad cardiovascular puede haber un desmayo, en eso consisten las pruebas”.

Una vez diagnosticado, ¿todo evento debe ser tratado como una emergencia médica? ¿Cuáles son las consecuencias de los desvanecimientos?

Siempre es necesaria una atención inmediata. A pacientes que se les conoce su antecedente y su medio sabe del problema, pueden esperar a que pase el evento y con calma atenderlo. Cuando no, sí hay que tomar medidas de urgencia, porque pudiera ser otra causa. “En la historia del futbol, hemos visto jugadores que en la actividad se caen y pierden la vida, porque se rompió un aneurismo, una lesión vascular cerebral que provocó hemorragia mortal; en ese caso hay que actuar rápido, cuando no se conocen antecedentes siempre actuar de urgencia”.

Sobre los estudios y percepción de los problemas neurológicos en deportistas de alto rendimiento, el Dr. Óscar Sánchez comparte que “son dramáticos porque son deportistas que están expuestos a la visión de todos, partido de futbol internacional siempre genera llamadas de atención. Si la reacción desde punto de vista como afición siempre es dramática, como profesional es estar atento a un buen protocolo, en ese sentido darle el mejor apoyo al paciente".

Las imágenes del desmayo de Musiala en los partidos del Bayern Munich REUTERS

¿Afectan los medicamentos en el rendimiento deportivo?

Sobre los tratamientos y la agresividad del medicamento, el especialista explicó que no hay un impacto sobre los resultados en la disciplina deportiva.

“No es que sean medicamentos fuertes. Entendiendo de la causa, se emplean diferentes tipos de medicamento, si son ausencias reales de tipo epiléptico, será un medicamento que se llama ‘anti epiléptico.

“Hay varias opciones y ninguna es tan severamente o agresiva que afecte la capacidad o rendimiento e un futbolista de alto rendimiento o de cualquier persona, porque se adapta el organismo a esa medicación. Se dan fármacos y se recomienda una buena hidratación y evitar tanta pérdida de sodio por la sudoración”, concluyó el especialista.