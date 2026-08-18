El fichaje de Rodri no fue una victoria del Barcelona sobre el Madrid: Mourinho

Ambos lo pretendieron. Eso ya no es una especulación. Sin embargo, quien logró hacerse de los servicios del mediocampista español, Rodri, no fue el Real Madrid sino el Barcelona.

Y aunque para muchos la contratación significó una victoria anticipada para el cuadro blaugrana -incluso antes de que comenzara la liga- para José Mourinho, los verdaderos triunfos entre clubes sólo existen en el terreno de juego.

El estratega portugués, quien regresó al banquillo merengue luego de 13 años de haber dirigido al Madrid, habló de los temas más polémicos que rodean al equipo a sólo unos días de que comience la temporada luego de la larga pausa por la Copa del Mundo 2026.

Uno de los tópicos de mayor interés, por ejemplo, fue si habrá más contrataciones de refuerzos.

Yo no digo que no habrá más fichajes, porque el mercado está abierto, pero si me preguntas directamente si está cerrado para mí, sí, para mí está cerrado”, mencionó Mourinho en entrevista con El Chiringuito.

¿Le gusta la plantilla que tiene?

“Sí, me gusta mucho”.

¿No le falta Rodri?

“No, no me falta Rodri, tenemos soluciones, tenemos calidad”.

💣 MOURINHO, en EXCLUSIVA sobre RODRI con @jpedrerol:



👐 "Las DUDAS que tuvo para venir al MADRID... me crearon DUDAS A MÍ".



🤍 "Si el Madrid te llama, tienes que decir: '¿cuándo tengo que ir?'" pic.twitter.com/HKuUZ75kHi — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 19, 2026

Al rechazar que un jugador de las características de Rodri le haga falta a su equipo, Mourinho abrió la puerta a que se le siguiera cuestionando al respecto. Así que terminó reconociendo que él sí tuvo contacto directo con el jugador, al que se le habían hecho una “muy buena oferta” para que vistiera la camiseta del Real Madrid.

El Club le ha hecho una oferta a Rodri y Rodri ha tenido dudas.

Las dudas que Rodri ha tenido me han creado dudas a mí. Un jugador extraordinario, muy correcto con nosotros, nada de negativo, pero yo pienso que Real Madrid es de una dimensión que no puede tener jugadores que piensan dos veces (si quieren venir al club). Tú contactas y el jugador te contesta ¿cuándo tengo que ir?”, dijo.

Los principales cambios que José Mourinho considera que ha tenido en comparación con la etapa anterior dirigiendo al Madrid con mayor madurez, menos emocional y más controlado.