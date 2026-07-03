Bella aficionada de Croacia arremete contra el árbitro en el Mundial

Ivana Knoll, bella aficionada de Croacia, mostró su inconformidad por el polémico gol anulado a su selección y arremetió contra el árbitro noruego Espen Eskås por la decisión que tomó al final del partido, que hubiera significado el 2-2 ante Portugal y la prórroga del partido de los 16avos de final del Mundial 2026.

“Esto fue muy triste”, inició con una publicación en Instagram, adjuntando un video del momento en que el árbitro anuló el gol.

Luka Modric salió de la cancha tras el polémico fuera de juego ante Portugal en el Mundial 2026 Reuters

Croacia igualó el marcador 2-2 al 90+13’ por obra de Josko Gvardiol, pero cuando estaban en plena celebración, el árbitro fue llamado por el VAR y después de unos minutos, indicó que Igor Matanovic tocó ligeramente el balón y dejó a su compañero en fuera de juego.

“Árbitro noruego, hiciste un trabajo pésimo”, continuó con su mensaje, donde en las imágenes se ve el descontento de algunos aficionados, que arrojaron objetos a la cancha del Estadio Toronto.

Algunos aficionados de Croacia protestaron por la decisión del árbitro por el polémico fuera de juego ante Portugal en el Mundial 2026 Reuters

Así como la bella aficionada de Croacia mostró su descontento, también lo hizo el técnico Zlatko Dalic, quien consideró un mal arbitraje, que le ocasionó la eliminación de su selección en los 16avos de final del Mundial 2026.

“Fue un arbitraje muy malo. Pero Croacia ha perdido. No voy a buscar excusas. Podríamos haber ganado este partido antes”, dijo el técnico de 59 años.

La bella aficionada de Croacia ha sido fiel a su selección desde el Mundial de Qatar 2022, donde no se perdió ningún partido y en la edición 2026 también estuvo presente. En otro video ironizó por la forma en que perdió su selección.

Ivana Knoll también ha tenido diferentes shows en su etapa como DJ. En otra historia en Instagram compartió los autógrafos que consiguió de algunos seleccionados de Croacia.