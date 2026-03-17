FIFA firme con Irán: los partidos del Mundial conforme a lo planeado

Mientras en Irán dicen que están negociando con la FIFA el traslado de sus partidos del Mundial 2026 a México, el máximo organismo del futbol respondió y celebró que los encuentros se realizan conforme a lo pactado.

“Disputen el torneo conforme al calendario de partidos anunciado el 6 de diciembre de 2025”, indicó la FIFA en un mensaje enviado a la agencia AFP. Los partidos de Irán en la Fase de Grupos se realizarán en Estados Unidos.

FIFA dice estar en contacto con todas las federaciones Reuters

Asimismo, la FIFA indicó que está “en contacto regular con todas las federaciones participantes, incluida la República Islámica de Irán, con el fin de debatir la planificación del Mundial”.

El periodista David Faitelson consideró penoso que EU no garantice la seguridad de los futbolistas en el Mundial 2026.

Este lunes, el presidente de la Federación de Futbol de Irán, Mehdi Taj, publicó un mensaje en “X”, donde expresó que están en negociaciones con la FIFA para que los partidos de Irán se jueguen en México.

“Dado que (el presidente estadunidense, Donald) Trump ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección nacional iraní, definitivamente no iremos a Estados Unidos”, indicó en la red social.

Trump afirmó el jueves que Irán no debería participar en el Mundial por "su propia seguridad", en plena guerra en Oriente Medio.