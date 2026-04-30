La Champions League cambia de piel en México: ESPN y Disney+ recuperan el trono del futbol europeo

El himno no cambia, pero sí la casa desde donde se escucha. Durante años, en México la noche europea tuvo acentos distintos, primero la televisión por cable, luego algunos encuentros, después el salto a las plataformas donde un clic reemplazó al control remoto. Hoy la pelota sigue rodando en pantallas dispersas como HBO Max o Fox One, pero el mapa ya se está redibujando. Y en ese nuevo trazo, la UEFA Champions League vuelve a un punto conocido. No como nostalgia, sino como negocio que cierra el círculo.

El 30 de abril quedó marcado como el día en que ESPN recuperó una parte de su viejo territorio. A partir de 2027, la Champions en México se dividirá entre Paramount+ y el ecosistema de ESPN junto a Disney+. Mitad y mitad de los partidos, una final compartida, resúmenes repartidos.

La fragmentación ya no es excepción, es regla.

. La edición actual ya respira en semifinales con Atlético de Madrid, Arsenal, Bayern Munich y París Saint-Germain sosteniendo el relato. Equipos que no solo compiten en la cancha, también en audiencias que ahora se reparten entre pantallas y suscripciones.

El ciclo comercial 2027-2031 abre la puerta a plataformas que hace una década parecían complemento y hoy dictan condiciones. El futbol europeo dejó de pertenecer a una sola señal dominante en la región. Ahora se negocia como un rompecabezas donde cada pieza busca su propio público.

Mientras tanto, otras competencias mantienen una línea más clara. La UEFA Europa League y la UEFA Conference League seguirán bajo el control total de ESPN y Disney+ en Latinoamérica. Una especie de ancla en medio del cambio, una continuidad que equilibra el nuevo reparto.

Warner Bros. Discovery decidió sostener la exclusividad de la Champions a través de TNT Sports y HBO Max. Un recordatorio de que el mercado no se mueve en bloque, sino en territorios que responden a dinámicas propias.

La Champions regresa a ESPN, sí, pero no como antes. Regresa compartida, dividida, adaptada a un ecosistema donde el espectador ya no se sienta frente a una sola pantalla, sino frente a varias opciones. El himno seguirá sonando igual. Lo que cambia es el lugar desde donde se escucha y, sobre todo, cómo se elige escucharlo.