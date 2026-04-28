FIFA alista duro castigo para el Mundial 2026: roja directa a quien se tape la boca o abandone la cancha

La FIFA perfila un ajuste disciplinario para la próxima Copa del Mundo 2026 con sanciones inmediatas en dos conductas específicas dentro del terreno de juego. Jugadores que se cubran la boca al dirigirse a un rival y futbolistas que abandonen el campo en protesta por decisiones arbitrales serán castigados con tarjeta roja directa, de acuerdo con un reporte del diario británico The Times.

Las medidas serían anunciadas por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante el congreso del organismo programado en Vancouver. Su aplicación quedaría limitada al torneo mundialista, al menos en una primera fase, debido a que cualquier modificación permanente de las Reglas de Juego requiere aprobación de la International Football Association Board.

Casos recientes aceleran cambios disciplinarios

El impulso a estas reformas tiene origen en incidentes recientes en competiciones internacionales y de clubes. En febrero, el delantero del Real Madrid, Vinícius Jr., denunció insultos racistas durante un partido de la UEFA Champions League. El señalamiento recayó sobre Gianluca Prestianni, jugador del Benfica, quien se cubría la boca con la camiseta al momento del intercambio.

La UEFA sancionó posteriormente a Prestianni con seis partidos por comentarios homófobos, infracción que el jugador admitió. La acusación de racismo no fue confirmada en ese proceso disciplinario. El episodio abrió un debate sobre la dificultad para supervisar interacciones verbales en el campo cuando los futbolistas bloquean la visibilidad de sus labios.

Caso Senegal marca cambio de regla

En paralelo, otra situación registrada en el futbol de selecciones incidió en la discusión reglamentaria. Durante la final de la Copa Africana de Naciones, la selección de Senegal abandonó el terreno de juego durante varios minutos tras la concesión de un penalti a Marruecos, país anfitrión. El encuentro se reanudó y concluyó con victoria senegalesa en el campo.

La Confederación Africana de Futbol, a través de su junta de apelaciones, anuló posteriormente el resultado y otorgó el título a Marruecos. Senegal presentó una impugnación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, proceso que permanece en revisión. Aplicación limitada y reservas sobre su alcance

Fuentes citadas por The Times señalan que algunos organizadores han expresado reservas sobre posibles consecuencias no previstas. Entre los escenarios considerados figura la salida de un jugador del campo en contextos de insultos discriminatorios, lo que podría generar interpretaciones diversas bajo la nueva norma de abandono del terreno.