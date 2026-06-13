La cartelera de lucha libre en la Arena México de este domingo 14 de junio de 2026, traerá un combate de alto calibre, con la presencia de Tiger Mask, que está en su temporada del adiós en nuestro país.

El pasado viernes, Tiger Black se impuso a Black Tiger, por lo que el luchador mexicano tendrá una oportunidad de “vengarse” de lo que pasó. Días antes, el gladiador del CMLL expresó que, de tanta admiración al japonés, nació el odio.

La lucha estelar de este domingo 14 de junio de 2026 en la Arena México Foto: CMLL

La función del domingo Familiar también tendrá el ingrediente del inicio de las eliminatorias de la Copa Dinastías 2026 del CMLL, torneo que reúne a las familias más representativas de la lucha libre mexicana.

LA CARTELERA COMPLETA EN LA ARENA MÉXICO DEL DOMINGO 14 DE JUNIO:

- Lucha estelar en relevos: Tiger Mask y Templario vs Black Tiger y The Beast Mortos

- Lucha semifinal en match relámpago (AEW vs CMLL): Komander vs Capitán Suicida

- Eliminatoria de la Copa Dinastías – Herederos: Máscara Dorada vs Averno vs Volador Jr. vs Zandokan Jr. vs Valiente Jr. vs El Cobarde

- Eliminatoria de la Copa Dinastías – Hermanos: Ángel de Oro y Niebla Roja vs Último Guerrero y Gran Guerrero vs Villano III Jr. e Hijo del Villano III vs Hijo del Pantera y Pantera Jr.

- Eliminatoria de la Copa Dinastías – Padres: Blue Panther vs El Felino vs Euforia vs Stuka Jr. vs El Pantera vs El Valiente.

- Eliminatoria de la Copa Dinastías – Herederas: Tessa Blanchard vs India Sioux vs Lluvia vs La Jarochita vs Olympia vs Hera

- Primera lucha en match relámpago de Amazonas: Thunder Rosa vs Reyna Isis.