¡Locura total! Selección de EE. UU. compara su goleada en el Mundial con el título de los Knicks

El deporte de las Barras y las Estrellas vive un fin de semana de auténtico ensueño. El histórico campeonato de la NBA conquistado por los Knicks de Nueva York tras aplastar a los San Antonio Spurs por un contundente 4-1 en las Finales de la NBA no pasó desapercibido en el búnker de la Selección de los Estados Unidos. A pesar de estar en plena concentración por el Mundial 2026, el combinado de fútbol festejó a lo grande el fin de la sequía neoyorquina en las duelas.

El representativo estadounidense aprovechó la euforia para publicar en sus plataformas digitales oficiales un video del mediocampista Tyler Adams siguiendo las acciones del partido definitivo. La cuenta del USMNT jugó con la coincidencia del fin de semana, lanzando una ingeniosa analogía entre el marcador 4-1 con el que ellos aplastaron a Paraguay en su debut mundialista en Los Ángeles y el 4-1 con el que los de la Gran Manzana liquidaron la serie ante los Spurs.

Tyler Adams: Un neoyorquino de cepa suelto en la Copa del Mundo

El tributo en redes sociales tuvo una dedicatoria muy especial para el volante de contención. Adams, originario de Wappingers Falls, Nueva York, es un conocido y ferviente aficionado de los Knicks, por lo que celebró el campeonato con una dosis extra de pasión desde las entrañas del equipo nacional.

La federación estadounidense acompañó el metraje con palabras de felicitación para su futbolista, deseándole que disfrute este momento de gloria deportiva antes de volver a enfocarse en los terrenos de juego de la Copa del Mundo de la FIFA.

La unión del deporte norteamericano en su máxima vitrina

Este curioso cruce entre el fútbol y el básquetbol de élite demuestra la tremenda sinergia cultural que vive el país anfitrión. Pese a que los ojos del planeta están puestos sobre el balón de futbol por la justa mundialista, el deporte en los Estados Unidos se mantiene sumamente unido, respaldando los éxitos de sus distintas disciplinas en una de las jornadas más memorables de su historia reciente.