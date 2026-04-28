Vancouver frena a Infantino: Le niegan trato preferencial para el Mundial 2026

Con el contador a menos de 50 días de que inicie el Mundial 2026, la tensión entre la FIFA y algunas ciudades sede sigue creciendo. Ahora, el más reciente revés que ha sufrido el organismo rector ha sido en Vancouver, donde se le ha negado un trato preferencial a Gianni Infantino.

Según informes de Global BC News en Vancouver, FIFA solicitó un operativo de seguridad para su presidente, Gianni Infantino, que superaba incluso los protocolos destinados al Primer Ministro de Canadá, Mark Carney.

La petición de la FIFA buscaba otorgar a Infantino una escolta de "Nivel 4" para el congreso anual de la organización en Vancouver. Este tipo de despliegue, reservado casi exclusivamente para figuras como el Presidente de los Estados Unidos o el Papa, permitiría a la comitiva saltarse semáforos en rojo y bloquear el flujo vehicular de la ciudad. Sin embargo, la policía de Vancouver rechazó tajantemente la solicitud, calificándola de desproporcionada.

Desde la oficina de la alcaldía de Vancouver se emitió un comunicado aclarando que cualquier arreglo de transporte será "apropiado, medido y consistente" con la forma en que la ciudad alberga eventos internacionales, sin otorgar privilegios extraordinarios al dirigente.

No es la primera vez que Infantino busca un trato de jefe de Estado; en 2023, una solicitud similar de caravana policial fue denegada en Nueva Zelanda.

El tema se suma a la lista de problemas que afronta la FIFA en otras sedes, como el aumento del costo de transporte en Nueva Jersey donde las autoridades locales han advertido que no cargarán con el precio de un evento a la cartera de los contribuyentes o, la problemática en Boston donde el costo de la seguridad tuvo en vilo a la organización.

En Canadá también han surgido críticas a la seguridad con un costo de 440 millones de dólares para el evento, que, en su mayoría, tendrá partidos en Estados Unidos.