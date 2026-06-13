Fallan pantallas gigantes y aficionados se agarran a golpes en Fan Fest Guadalajara 

El Fan Festival de la FIFA por el Mundial 2026 no se salvó de las fallas técnicas. Una interrupción en pleno partido causó confusión y una ola de rechiflas contra los organizadores.

En el juego de Haití vs Escocia, en actividad de fase de grupos, el duelo era seguido por alrededor de 15 mil espectadores en la Fan Fest de Guadalajara. Pero pasada la media hora, potentes rechiflas hicieron eco en el centro histórico por el corte en la transmisión en vivo.

Las principales pantallas se quedaron en negro, mientras que las transmisiones en zonas VIP no presentaron fallas.

El momento causó risas, rechiflas e incertidumbre entre el público. En el par de minutos que duró la falla técnica, los aficionados organizaron porras, pero estoicos en su lugar.

El corte en la transmisión duró un par de minutos, un momento que contrastó con la buena organización hasta el momento. Héctor López / Excélsior

Por otro lado, en redes sociales se hizo viral un altercado entre aficionados, similar al registrado el 11 de junio por la noche durante la transmisión del Corea del Sur 2-1 Chequia.

En aparente estado de ebriedad, un aficionado cayó brutalmente por un golpe en el rostro que le propinó un sujeto de manera sorpresiva. De inmediato intervinieron policías para evitar que los ánimos explotaran con los acompañantes.

¿Cuánto cuesta ir al Fan Festival Guadalajara?

El Fan Festival de la FIFA en Guadalajara, al igual que las sedes de CDMX y Monterrey, es gratuita. Pero la recomendación es llegar por lo menos una hora antes del primer partido del día. Incluso los accesos en zona VIP no están a la venta, únicamente se consiguen por incitación del Comité Organizador del Mundial en Guadalajara y mediante gobierno.

Pero la gran expectativa que ha generado por el Mundial 2026, con cuatro juegos en tierras tapatías, ha convocado a miles de visitantes que en el primer día (11 de junio) lograron el aforo permitido (20 espectadores). Incluso cientos de aficionados se quedaron sin la oportunidad de entrar para ver en pantallas gigantes el partido que México ganó 2-0 a Sudáfrica.