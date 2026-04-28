El atractivo uniforme que lucirán los voluntarios del Mundial 2026

La FIFA presentó el uniforme oficial que vestirán los voluntarios del Mundial 2026. Las personas estarán en 24 áreas, que incluirán estadios, instalaciones de entrenamiento, sedes del FIFA Fan Fest y otros puntos principales de las ciudades anfitrionas.

El uniforme de los voluntarios ofrece comodidad y funcionalidad, y será fácilmente reconocible. A cada persona se le entregarán parches de cada ciudad anfitriona, con el objetivo de que cada uno personalice su vestimenta y rinda homenaje a sede que representan.

Tiene un patrón en forma de corazón. Es de vivos colores, que tratan de reflejar la energía que los voluntarios aportarán al Mundial 2026.

El uniforme incluye zapatillas, calcetines, una chaqueta intermedia, camisetas, pantalones cortos, joggers, gorra, riñonera.

“Con la presentación de la imagen de nuestro equipo de voluntarios más grande de la historia, celebramos la entrega y dedicación incomparables de quienes harán posible el mayor acontecimiento deportivo del planeta, quienes recibirán a cada aficionado, jugador e invitado con cordialidad y alegría”, señaló Heimo Schirgi, director de la División de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿CUÁNTAS PERSONAS SE INSCRIBIERON PARA SER VOLUNTARIO DEL MUNDIAL 2026?

- Más de un millón de personas se inscribieron para formar parte del mayor programa de voluntarios de la FIFA, que reunirá a unos 50 mil participantes.

Los voluntarios van de los 18 a más de 80 años, procedentes de diferentes partes del mundo.

Los voluntarios del Mundial 2026 ya iniciaron capacitación y en las próximas semanas, acudirán a su centro local para recoger sus uniformes.