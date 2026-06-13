Frentes Políticos / 13 de junio de 2026

1. Herméticos. La presidenta Claudia Sheinbaum abrió la puerta del diálogo con la CNTE y terminó preguntándose para qué sirve una mesa donde cada concesión recibe un no como respuesta. La tensión ya no gira sólo sobre plazas o movilidad; gira sobre quién fija las reglas del intercambio. Mientras la mandataria acusa un intento de volver a esquemas que durante años alimentaron discrecionalidad, el magisterio mantiene la presión en calles y plantones. En estos días se ha documentado el choque de posturas, donde nadie cede. El gobierno evita la fuerza; la CNTE apuesta al desgaste. Ante esto no hay negociación. Ni salida.

2. Bonanza. Claudia Sheinbaum encontró en los indicadores económicos un respiro en medio de una agenda cargada de fricciones. Exportaciones en nivel histórico, actividad industrial al alza y el sector turístico rompiendo marcas forman una combinación que el gobierno exhibe como prueba de dinamismo. Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo, reforzó el argumento con cifras de visitantes, cruceros y derrama económica en ascenso. El desafío aparece después, porque los récords sirven para presumir resultados, pero lo importante es convertir ese impulso en crecimiento sostenido. Ése es el verdadero logro.

3. Hartazgo. Tras la elección en Coahuila, el eco llegó hasta Campeche, donde ciudadanos consultados leyeron las cifras como advertencia rumbo a las elecciones de 2027. Ciudadanos como Benjamín García hablan de una lección para Morena; Cecilia Torres vio reflejado el sentir ciudadano; Elsa Benítez interpretó un desgaste que abrió espacio al PRI. Otros, como Alejandro Pinzón y Manuela Rodríguez recordaron que ninguna victoria borra viejas prácticas, tirándole al PRI. Coahuila podría convertirse en el espejo que muchos quieren colocar frente al poder guinda, sobre todo en territorios como Campeche, donde la 4T no funciona.

4. Marcador. La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, aprovechó el arranque mundialista para convertir una prueba logística en argumento político. La capital sorteó concentraciones masivas, celebraciones y exigencias de movilidad sin incidentes que empañaran la jornada, un resultado que la administración capitalina presenta como muestra de capacidad operativa. Entre reconocimientos a servidores públicos y aficionados, Brugada construyó una imagen de orden en una ciudad con retos multitudinarios. La Selección de Javier Aguirre puso los goles y el gobierno local se sube así a la victoria. ¡Vaya!

5. Desafío. El presidente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, retó a Sergio Gutiérrez Luna, diputado federal de Morena, a debatir frente a medios. El intercambio exhibe algo más que un choque de egos: detrás están las tensiones por el intento de registro partidista de la organización opositora y las impugnaciones que rodean el proceso. Cecilia Soto, dirigente de Somos MX, forma parte de una ruta que busca espacio propio en un terreno dominado por bloques endurecidos. Mucho ruido en redes sociales, pero la prueba está fuera. Ahí es donde cuentan los argumentos.