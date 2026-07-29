Privatización del Mundial: FIFA presiona a federaciones con fecha límite para votar su propuesta

La privatización del Mundial avanza a marcha forzada tras un agresivo ultimátum financiero. La FIFA ha impuesto el próximo 19 de septiembre de 2026 como fecha límite estricta para que sus 211 federaciones aprueben la venta del 20% de sus torneos de élite a inversores de Wall Street.

La operación, estructurada bajo la filial FIFA Forward Enterprise (FFE) y valorada en 20,000 millones de dólares, busca inyectar capital inmediato mediante los fondos Thrive Eternal y Apollo Sports Capital, una estrategia comercial que la UEFA ya ha calificado como una línea roja inaceptable que podría detonar un boicot total a la Copa del Mundo.

FIFA Forward Enterprise: El plan de los 20,000 millones de dólares

Con la asesoría financiera del banco J.P. Morgan, la FIFA busca escindir la gestión comercial de competiciones insignia como la Copa del Mundo y el nuevo Mundial de Clubes. El vehículo legal para esto es una filial mercantil denominada FIFA Forward Enterprise (FFE).

Los puntos clave de la transacción financiera incluyen:

Venta del 20% de las acciones a firmas privadas de capital de riesgo.

a firmas privadas de capital de riesgo. Inversores principales liderados por los fondos Thrive Eternal y Apollo Sports Capital.

liderados por los fondos Thrive Eternal y Apollo Sports Capital. Inyección de capital inmediato de 4,200 millones de dólares para la matriz de la FIFA.

La presión económica de Gianni Infantino sobre las federaciones

Para vencer la resistencia interna, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, impuso la fecha límite estricta del 19 de septiembre. Cartas filtradas revelan una agresiva estrategia económica basada en dos mecanismos:

El incentivo: Un pago único de 20 millones de dólares por federación , que ascendería de forma escalonada en ciclos posteriores si votan a favor antes del límite.

Un pago único de , que ascendería de forma escalonada en ciclos posteriores si votan a favor antes del límite. El castigo: Las federaciones que rechacen el plan comercial se mantendrán bajo el status quo, recibiendo solo una fracción mínima del presupuesto estándar de desarrollo. Esto divide el voto entre las federaciones pequeñas y los gigantes europeos.

Adicionalmente, reportes periodísticos revelan que Infantino aspira a convertirse en el Comisionado General de FFE en 2031, justo cuando expiren sus límites de mandato en la FIFA, percibiendo salarios equiparables a los comisionados de las grandes ligas estadounidenses (NFL, NBA).

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La UEFA responde con un posible boicot total al Mundial

La UEFA ha calificado la iniciativa como una "línea roja inaceptable". El organismo rector del futbol europeo rechaza la mercantilización absoluta del deporte y acusa a la FIFA de tejer el acuerdo en total secreto, a espaldas de confederaciones, clubes y sindicatos de jugadores (FIFPRO).

Como contramedida, la UEFA ya estudia convocar una reunión virtual de emergencia para evaluar un boicot total a futuros eventos de la FIFA, incluyendo la Copa del Mundo.

Modificación de formatos deportivos: El mayor temor del capital privado

La oposición europea, que ya suma el apoyo normativo de las federaciones de Inglaterra y Alemania, advierte que la entrada de fondos de inversión obligará a modificar los formatos de los torneos.

La necesidad de garantizar ganancias a los accionistas forzará la ampliación de competiciones, colapsando la salud física de los futbolistas. El conflicto escalará de inmediato a los tribunales de competencia de la Comisión Europea.