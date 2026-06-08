Tras reclamos, cierran primeras filas de la tribuna para el México Vs Sudáfrica

El Estadio Ciudad de México se encuentra prácticamente listo para recibir su tercera Copa Mundial de la FIFA, sin embargo, antes de que el balón ruede, se cerraron las primeras filas del recinto tras los reclamos de la afición en el México Vs Portugal del pasado mes de marzo.

Fue el sábado 28 de marzo de 2026 cuando México y Portugal reinaugurarán el Coloso de Santa Úrsula y uno de los detalles que más llamó la atención fue la nula visibilidad de los aficionados en las primeras filas del recinto, causando molestia e incomodidad en un día que prometía ser fiesta pura.

Diversos proyectos apuntaron que las gradas tanto de la zona norte como de la zona sur ‘se alzarían’ para evitar que los seguidores tuvieran este conflicto, no obstante, todo quedó en nada y la organización del evento optó por simplemente cubrir las primeras filas con lonas alusivas al certamen, mismo que arrancará el jueves 11 de junio desde la emblemática cancha del epicentro del país.

Así fue como se filtró la zona 100 del Estadio Ciudad de México, mismo que tiene presupuestado recibir en sus tribunas a más de 400,000 aficionados durante los 5 partidos en los que será anfitrión del Mundial 2026:

Todos los partidos del Mundial 2026 en CDMX

Siendo una de las 16 sedes del Mundial 2026, el estadio Ciudad de México recibirá 5 partidos de la justa veraniega, donde el Tri podría estar presente en cuatro de ellos, siempre y cuando termine la Fase de Grupos en lo más alto del sector A, mismo que comparte con Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia.

Estos son los partidos en CDMX para el Mundial 2026:

México Vs Sudáfrica / jueves 11 de junio, 13:00 horas.

Colombia Vs Uzbekistán / miércoles 17 de junio, 20:00 horas.

México Vs Chequia / miércoles 24 de junio, 19:00 horas.

Dieciseisavos de Final / martes 30 de junio, 19:00 horas.

Octavos de Final / domingo 5 de julio, 13:00 horas.

* Todos los horarios presentados corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

El Estadio Ciudad de México será el nombre oficial del recinto únicamente durante el Mundial 2026. Mexsport

BFG