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Países Bajos y Suecia chocan en el Mundial 2026: sigue aquí todas las acciones

Las selecciones de Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada sabatina de la Copa del Mundo

Por: Édgar Berrios

Países Bajos se enfrentan a Suecia en el Mundial 2026
Países Bajos se enfrentan a Suecia en el Mundial 2026Imagen creada con IA
Binadera Países Bajos
Países Bajos
20
Suecia
Bandera de Suecia
pArtido del grupo f
11:27 Hrs

Karlstrom remata en el área de Países Bajos, pero el balón se impacta en el rostro de su compañero Lindelöf. Se desperdicia la jugada más clara de Suecia en el parrtido

11:22 Hrs

Se hace la primera pausa de hidratación en el partido y los aficionados generan un sonoro abucheo porque el partido se detuvo

11:20 Hrs

Suecia no encuentra rumbo y el dominio del balón lo tiene Países Bajos

Los jugadores de Suecia se ven visiblemente afectados
Los jugadores de Suecia se ven visiblemente afectadosREUTERS
11:16 Hrs

GOL de Países Bajos. Brobbey hace su segundo gol y pone el 2-0 a favor de su selección.

 Brian Brobbey vuelve a aparecer dentro del área y gana la posición a los defensas para mandar el balón al fondo de las redes.

Brobbey marcó su segundo gol ante Suecia
Brobbey marcó su segundo gol ante SueciaREUTERS
11:15 Hrs

Se cumplen los primeros 15 minutos del partido y Suecia está padeciendo ante Países Bajos

11:11 Hrs

Países Bajos ha tomado la iniciativa y está creando mayor peligro en el partido

11:07 Hrs

Gyökeres respondió inmediatamente, pero el portero de Países Bajos evitó el empate de Suecia

11:05 Hrs

GOL de Países Bajos. La anotación la hizo Brian Brobbey.

​Cody Gakpo llegó por la banda izquierda y metió un centro que Brobbey mandó al fondo de las redes de Suecia.

Brobbey hizo la primera anotación para Países Bajos
Brobbey hizo la primera anotación para Países BajosREUTERS
11:04 Hrs

En los primeros minutos ambas selecciones disputan el balón sin tener un dominador claro

11:00 Hrs

Arranca el juego. Se ha dado el silbatazo inicial

10:58 Hrs

Suecia llega con 3 unidades y Países Bajos solamente con una unidad en el Grupo F

10:57 Hrs

La alineación de Suecia: 

  • Kristoffer Nordfeldt
  • Gustaf Lagerbielke
  • Isak Hien
  • Victor Lindelöf
  • Alexander Bernhardsson
  • Yasin Ayari
  • Jesper Karlstrom
  • Gabriel Gudmundsson
  • Benjamin Nygren
  • Alexander Isak
  • Viktor Gyökeres
  • DT: Graham Potter
10:55 Hrs

La alineación de Países Bajos: 

  • Bart Verbruggen
  • Denzel Dumfries
  • Jan Paul Van Hecke
  • Virgil Van Dijk
  • Micky Van de Ven
  • Frenkie De Jong
  • Ryan Gravenberch
  • Tijjani Reijnders
  • Donyell Malen
  • Cody Gakpo
  • Brian Brobbey
  • DT: Ronald Koeman
10:52 Hrs

Se entonan los himnos nacionales de ambas selecciones

10:49 Hrs

Las selecciones de Países Bajos se preparan para salir al terreno de juego del Estadio Houston

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