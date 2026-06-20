Países Bajos y Suecia chocan en el Mundial 2026: sigue aquí todas las acciones
Las selecciones de Países Bajos y Suecia protagonizan uno de los duelos más atractivos de la jornada sabatina de la Copa del Mundo
Karlstrom remata en el área de Países Bajos, pero el balón se impacta en el rostro de su compañero Lindelöf. Se desperdicia la jugada más clara de Suecia en el parrtido
Se hace la primera pausa de hidratación en el partido y los aficionados generan un sonoro abucheo porque el partido se detuvo
Suecia no encuentra rumbo y el dominio del balón lo tiene Países Bajos
GOL de Países Bajos. Brobbey hace su segundo gol y pone el 2-0 a favor de su selección.
Brian Brobbey vuelve a aparecer dentro del área y gana la posición a los defensas para mandar el balón al fondo de las redes.
Se cumplen los primeros 15 minutos del partido y Suecia está padeciendo ante Países Bajos
Países Bajos ha tomado la iniciativa y está creando mayor peligro en el partido
Gyökeres respondió inmediatamente, pero el portero de Países Bajos evitó el empate de Suecia
GOL de Países Bajos. La anotación la hizo Brian Brobbey.
Cody Gakpo llegó por la banda izquierda y metió un centro que Brobbey mandó al fondo de las redes de Suecia.
En los primeros minutos ambas selecciones disputan el balón sin tener un dominador claro
Arranca el juego. Se ha dado el silbatazo inicial
Suecia llega con 3 unidades y Países Bajos solamente con una unidad en el Grupo F
La alineación de Suecia:
- Kristoffer Nordfeldt
- Gustaf Lagerbielke
- Isak Hien
- Victor Lindelöf
- Alexander Bernhardsson
- Yasin Ayari
- Jesper Karlstrom
- Gabriel Gudmundsson
- Benjamin Nygren
- Alexander Isak
- Viktor Gyökeres
- DT: Graham Potter
La alineación de Países Bajos:
- Bart Verbruggen
- Denzel Dumfries
- Jan Paul Van Hecke
- Virgil Van Dijk
- Micky Van de Ven
- Frenkie De Jong
- Ryan Gravenberch
- Tijjani Reijnders
- Donyell Malen
- Cody Gakpo
- Brian Brobbey
- DT: Ronald Koeman
Se entonan los himnos nacionales de ambas selecciones
Las selecciones de Países Bajos se preparan para salir al terreno de juego del Estadio Houston