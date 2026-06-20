Ochoa y 3 más; Los olvidados de Javier Aguirre en el Mundial 

La Selección Mexicana atraviesa un sólido momento en la Copa del Mundo tras la importante victoria ante Corea del Sur, que permitió al equipo clasificar a la siguiente ronda.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre ha mostrado solidez defensiva y efectividad en ataque, consolidando una imagen positiva que ilusiona a la afición tricolor de cara a los siguientes compromisos.

El técnico Javier Aguirre se convirtió en el que más triunfos tiene en Mundiales con el Tri Imagenshop

Sin embargo, no todo es perfecto dentro del plantel. A pesar del buen rendimiento colectivo, algunos futbolistas aún no han visto un solo minuto de acción en este Mundial, lo que genera interrogantes sobre su participación en el torneo.

¿Qué jugadores de México no han jugado en el Mundial 2026?

Pese a que el técnico Javier Aguirre ha intentado dar rodaje a gran parte del plantel para mantener la frescura física y probar diferentes alternativas tácticas, cuatro elementos permanecen sin minutos oficiales: Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo, Mateo Chávez y Guillermo Martínez.

Paco Memo tiene la gran oportunidad de hacer historia con México y ser el tercer jugador en disputar un Mundial, sin embargo, el Vasco ha optado por mantener al ‘Tala’ Rangel como titular. Algo adecuado, ya que fue el salvador en el partido ante Corea del Sur.

Acevedo, por su parte, no se ve que pueda tener minutos con la Selección. En el papel luce como tercer portero y a menos de que Rangel u Ochoa sufran una lesión, el portero de Santos seguirá en la banca.

Mateo tampoco ha tenido la oportunidad de brillar. Con Gallardo en un buen momento, el canterano de Chivas se ha quedado relegado en el banquillo. Aunque contra Chequia, tiene amplias posibilidades de debutar e inclusive, saltar al campo como titular si así lo decide Aguirre.

Finalmente, el ‘Memote’, uno de los jugadores más criticados por su convocatoria, también ha visto cómo sus compañeros tienen más minutos que él. Por lo mostrado hasta ahora, parece que es el cuarto delantero de Javier en esta justa mundialista.

Guillermo Martinez fue titular por encima de Raúl Jiménez, Santiago Gimenez y 'Hormiga' González. Mexsport

Esta situación genera un debate interno en el cuerpo técnico. Mientras el equipo avanza con buenos resultados, quién podría reemplazar a los titulares y hacerlo mejor.

Con la clasificación asegurada, ¿Ochoa podrá jugar el Mundial?

Con la clasificación a la siguiente ronda prácticamente lista y el liderato del grupo amarrado, el panorama se abre para que Aguirre pueda dar minutos a estos elementos que aún no han debutado.

Especial atención merece Guillermo Ochoa, quien podría tener su oportunidad ante Chequia en el cierre de la fase de grupos y así hacer historia en el futbol.

Aunque Javier Aguirre ha confirmado que no está para darle homenajes a los jugadores, todo está puesto para que, tanto Ochoa como los otros tres jugadores puedan debutar en la Copa del Mundo 2026.