Checo Pérez y Cadillac confirman oficialmente Show Run en Paseo de la Reforma

Tal como lo mencionó Excélsior, Cadillac confirmó la celebración de una exhibición en la Ciudad de México con Sergio Pérez, el preámbulo perfecto no solo para el Gran Premio de la Ciudad de México, sino también para una fecha histórica para el piloto tapatío.

El esfuerzo conjunto entre Cadillac, el gobierno de la Ciudad de México y Grupo CIE, promotores de la carrera de la Fórmula 1 en el país, permitirá que el próximo 28 de octubre, justo el miércoles previo al inicio de la actividad en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un motor del Gran Circo tome avenida Reforma.

El primer Show Run de Cadillac en CDMX servirá de marco para festejar las 300 carreras disputadas por Checo Pérez en la F1.

¿Dónde y a qué hora será la exhibición de Checo Pérez?

El evento se llevará a cabo el miércoles 28 de octubre a partir de las 10:00 am. La exhibición gratuita significará el ansiado reencuentro entre el piloto jalisciense y la afición local tras su ausencia en la edición de 2025 luego de haber dejado su lugar en Red Bull a finales del 2024.

El trazado temporal se desplegará sobre Paseo de la Reforma, teniendo como puntos clave de referencia las zonas del Ángel de la Independencia y la Diana Cazadora.

Para el integrante de Cadillac, volver a rodar en la emblemática avenida de la capital representa el arranque soñado para la semana más importante del calendario frente a su público.

"Correr en Reforma frente a los fans siempre es una sensación increíble, pero hacerlo con Cadillac Formula 1 Team durante nuestra primera temporada juntos lo hace aún más especial... Alcanzar los 300 Grandes Premios es un momento muy importante en mi carrera", indicó Pérez.

Por su parte, Federico González Compeán, director general del Gran Premio de México, subrayó la importancia de sacar el deporte motor del circuito para acercarlo a la gente. "Este Show Run es también una oportunidad para llevar la emoción de la máxima categoría más allá del Autódromo Hermanos Rodríguez y acercarla a miles de aficionados en uno de los escenarios más emblemáticos", apuntó el directivo.