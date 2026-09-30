Guadalajara también hizo historia en pareja: Bucsa y Melichar-Martinez ganan el título de dobles

El Guadalajara Open 2026 tuvo más de una celebración. Antes del bicampeonato de Iva Jovic, Cristina Bucsa y Nicole Melichar-Martinez protagonizaron una final de dobles que necesitó un último desempate para definir a las campeonas.

El tenis tiene una particularidad: una misma semana puede contar historias completamente diferentes. Mientras las miradas estaban puestas en la competencia individual del Guadalajara Open 2026, la modalidad de dobles también tuvo su propio desenlace y dejó números importantes para sus protagonistas.

En el Estadio Skarch, la española Cristina Bucsa y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez, primeras sembradas del torneo, se quedaron con el campeonato después de superar a Momoko Kobori y Peangtarn Plipuech por 6-2, 5-7 y [10-5].

Después de una hora y 32 minutos de partido, el último punto del match tiebreak definió a las nuevas campeonas de Guadalajara.

Un partido que tuvo que resolverse hasta el final

La final comenzó con dominio de Bucsa y Melichar-Martinez, quienes se llevaron el primer set por 6-2. Pero sus rivales respondieron en el segundo parcial y, con un 7-5, llevaron el encuentro al decisivo match tiebreak.

Ahí, la dupla española-estadounidense recuperó el control y cerró el campeonato con un 10-5.

Más allá del resultado, el encuentro fue una muestra de lo que hace especial al dobles: partidos donde la comunicación, la estrategia y la capacidad de reaccionar en momentos de presión pueden cambiar completamente el rumbo de una final.

Un nuevo título para una pareja que ya conoce el camino

El campeonato en Guadalajara significó el segundo título que Bucsa y Melichar-Martinez consiguen juntas. El primero había llegado en Monterrey en 2025.

La victoria también sumó capítulos individuales a las carreras de ambas.

Para Nicole Melichar-Martinez, el título representó el número 20 de dobles dentro de la WTA, una cifra que refleja una trayectoria consolidada en esta modalidad.

Para Cristina Bucsa, Guadalajara significó alcanzar el noveno título de dobles de su carrera.

Así, lo que comenzó como una final de tres sets terminó convirtiéndose en una celebración con varios significados: un nuevo campeonato para la pareja, un número especial para Melichar-Martinez y otro paso en la trayectoria de Bucsa.

Guadalajara también se juega en pareja

Mientras Iva Jovic escribía una nueva página en la historia del torneo con su bicampeonato en singles, Bucsa y Melichar-Martinez construían otra historia en la misma sede.

Dos modalidades, dos campeonatos y distintas protagonistas.

Porque en un torneo de tenis, cada cancha puede tener su propia historia. Y en Guadalajara, esta vez, una de ellas se escribió en pareja.

Bucsa y Melichar-Martinez ya tienen dos títulos como dupla. Guadalajara es ahora parte de ese recorrido.