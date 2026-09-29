Temo que algo malo pase pronto": Checo Pérez exige cambios urgentes en los autos

Una vez más, la larga recta de aceleración de dos kilómetros del circuito callejero de Bakú demostró lo complicado que es la administración de energía de los nuevos monoplazas de la Fórmula 1 y, tras el Gran Premio de Azerbaiyán, Sergio Pérez lanzó una advertencia sobre la diferencia de velocidad entre los competidores y que podrían generar un accidente de considerables consecuencias.

“Es una carrera en la que tenemos que revisar mucho lo que está pasando con la gestión de energía y la diferencia en el motor”, expresó Checo Pérez en declaraciones que recoge Motorsport.com antes de lanzar la advertencia sobre la diferencia de velocidad que se genera en momentos entre los coches en pista, con algunos regenerando y corriendo lentos, mientras otros están en plena aceleración, lo cual crea una diferencia de velocidades considerables.

La advertencia de Checo Pérez a la FIA

El mexicano e integrante de Cadillac destacó que él mismo estuvo a punto de sufrir un accidente.

Estuve a punto de tener un choque enorme con Lawson cuando me defendía de él, porque la diferencia en el despliegue y la potencia entre los motores es demasiado peligrosa”.

Luego de relatar su momento, Checo Pérez hizo un llamado para que se estudien soluciones antes de que se presente un incidente del cual se puedan lamentar.

Temo que algo malo pueda pasar pronto si no hacemos algunos cambios en las regulaciones", aseveró el mexicano quien agregó: “la diferencia de velocidad es demasiado peligrosa".

Esta no es la primera vez que Sergio Pérez advierte de un riesgo de este tipo y es un nuevo llamado tras haberlo vivido en otras carreras. En la opinión del mexicano, el hecho de que Ferrari y Mercedes tengan una diferencia considerable en velocidad y recarga contra otros rivales debe ser analizado, no para bajar rendimiento, sino para evitar la disparidad que pueda poner en peligro a los otros pilotos en pista.