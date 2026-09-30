D’Angelo Russell, de All-Star de la NBA a China

D’Angelo Russell dejó atrás su paso por la NBA para continuar su carrera con los Shanghai Sharks de la Asociación China de Baloncesto (CBA).

El movimiento se concretó después de que Memphis Grizzlies prescindiera del jugador sin que disputara un partido con el equipo.

Sus primeros años con los Lakers

Russell llegó a la NBA en 2015 como la segunda selección global del Draft, elegido por Los Angeles Lakers; permaneció dos temporadas con el conjunto angelino, en las que disputó 143 partidos de temporada regular.

Durante su segundo año con los Lakers registró 15.6 puntos, 4.8 asistencias y 3.5 rebotes por partido. En junio de 2017 fue enviado a los Brooklyn Nets, donde comenzó una etapa que cambiaría el rumbo de su carrera.

D’Angelo Russell inició su carrera en la NBA con Los Angeles Lakers en 2015. Mundo Deportivo

El camino de Russell al All-Star

Con Brooklyn Nets, D'Angelo encontró un escenario para mostrar su mejor versión. Durante la temporada 2018-2019, el guardia promedió 21.1 puntos, 3.9 rebotes y siete asistencias por partido.

Su rendimiento le permitió ser seleccionado al Juego de Estrellas por primera y única ocasión en su carrera.

Después de su paso por Brooklyn, Russell defendió las camisetas de Golden State Warriors, Minnesota Timberwolves y Dallas Mavericks.

A lo largo de sus 11 temporadas en la NBA disputó 655 partidos de temporada regular, con medias de 17 puntos, 5.6 asistencias y 3.3 rebotes.

Los últimos movimientos en la NBA

La última temporada de D'Angelo en la NBA fue con Dallas, donde participó en 26 encuentros y registró 10.2 puntos, cuatro asistencias y 2.3 rebotes por partido.

En febrero de 2026 fue enviado a Washington Wizards, aunque no llegó a disputar un encuentro con la franquicia. Meses después, formó parte de un intercambio entre seis equipos que lo llevó a los Memphis Grizzlies.

Sin embargo, no alcanzó a debutar con Memphis. El equipo anunció el 25 de septiembre que prescindía del jugador, quien quedó como agente libre antes del inicio de la temporada.

Russell llega a los Shanghai Sharks

Días después de su salida del equipo estadounidense, el basquetbolista encontró destino en la CBA. Los Shanghai Sharks incorporaron al estadounidense para la temporada 2026-27.

El conjunto de Shanghai contará con un jugador que suma experiencia en cinco franquicias de la NBA y una participación en el Juego de Estrellas. Para Russell, será su primera experiencia profesional fuera de Estados Unidos.

Su llegada a los Shanghai Sharks pone fin, al menos por ahora, a su recorrido en la NBA y abre una incógnita distinta para su carrera: cómo se adaptará a una competencia que no había disputado antes.