Liga MX y Mundial 2026 al mismo tiempo: El polémico calendario del próximo torneo

El año 2026 marcará un hito sin precedentes para el balompié en Norteamérica, pero no solo por la llegada de la Copa del Mundo. En una decisión que sacudió los cimientos de la planeación deportiva, se confirmó que el torneo Apertura 2026 de la Liga MX se disputará de manera simultánea con el magno certamen de la FIFA. Esta situación resultará atípica para los aficionados, quienes verán cómo el campeonato local convive en el calendario con la fiesta máxima de las selecciones nacionales.

Trofeo de la Copa del Mundo. Mexsport

La intención de los dirigentes nacionales apunta a una reconfiguración total de los tiempos. Mientras el mundo tenga la mirada puesta en los estadios mundialistas, los clubes mexicanos ya estarán disputando sus primeras jornadas para cumplir con los compromisos comerciales y deportivos del año. Esta decisión busca que el futbol mexicano mantenga su ritmo de competencia sin importar la magnitud del evento veraniego.

EL MOTIVO DETRÁS DEL EMPALME: LA LEAGUES CUP

Muchos se preguntaron la razón de este calendario tan apretado. La respuesta se encuentra en la necesidad de liberar espacio para la Leagues Cup 2026. Este torneo, que enfrenta a los equipos de México con los de la MLS, ya tiene fechas programadas: se llevará a cabo del 4 de agosto al 6 de septiembre.

La Leagues Cup modifica el calendario de la Liga MX. Mexsport

Debido a que la liga local necesita detenerse por completo durante ese mes para que todos los clubes viajen a Estados Unidos, los directivos se vieron obligados a adelantar el inicio del certamen doméstico. Si la Liga MX no arrancara durante el Mundial 2026, simplemente no habría semanas suficientes en el año para terminar el torneo Apertura antes de las fiestas decembrinas. Es un sacrificio logístico que prioriza la viabilidad de los torneos binacionales.

FECHAS CLAVE Y ARRANQUE DEL TORNEO

De acuerdo con las proyecciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el Apertura 2026 iniciará formalmente el 16 de julio. Lo más sorprendente es que esta fecha se sitúa en la misma semana de la gran Final del Mundial, la cual está programada para el 19 de julio. Es decir, mientras el planeta espera a conocer al nuevo monarca global, en México ya rodará el balón en las canchas locales.

Balones de la Liga MX en el campo. Mexsport

Aunque esta planificación espera la confirmación oficial definitiva conforme avance el tiempo, los dueños de los equipos ya trabajan bajo este esquema y los directivos buscarán apuntalar las plantillas para que todos los clubes de Primera División estén listos para encarar un nuevo certamen.